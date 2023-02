Einsatz Granate beim Basler Rheinufer gefunden und durch Militär gesprengt Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich Eptingerstrasse/Ramsteinerstrasse gleich am Ufer zu einem Einsatz von Militär, Polizei und Sanität. Grund war ein eine Minenwerfergranate.

Eine Granate wurde im Rhein. Bild: Google Street View

Die Kantonspolizei Basel-Stadt meldete sich am Mittwochnachmittag auf Twitter zu Wort: Es finde ein Einsatz der Kantonspolizei Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kommando KAMIR der Schweizer Armee am Rhein statt. Die Berufsfeuerwehr und die Sanität der Rettung Basel-Stadt stünden ebenfalls im Einsatz.

Wie das «SRF Regionaljournal» berichtete, sei eine Granate im Rhein entdeckt worden. Die Granate stamme dabei nicht aus dem Ersten Weltkrieg, sondern sei jünger. Wie der Sprengkörper in den Rhein gelangte, konnte die Polizei nicht sagen.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Entdeckt wurde die Granate am Dienstagabend durch einen Wassersportler, der mit einem Weidling am Grossbasler Rheinufer unterwegs war. Die Kantonspolizei Basel-Stadt sagte auf Anfrage, dass es sich um eine Mienenwerfergranate handle.

Gegen 13 folgte dann die Entwarnung: Die Granate sei durch eine Sprengung beseitigt worden, die Einsatzkräfte würden wieder abziehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, schreibt die Polizei.