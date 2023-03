Einsprachen abgelehnt Kanton hält an Unterflurcontainern im Bachletten fest – und will Entsorgung von Bioabfällen «rasch» verbessern Vor vier Jahren sprach sich der Grosse Rat für den Pilotversuch aus, um die Abfallentsorgung in Basel weiterzuentwickeln. Der von den Containern ausgehende Lärm und Geruch sei für die Quartierbewohnenden «verträglich», argumentiert der Kanton und weist die rund 90 Einsprachen ab.

Im Unterschied zur aktuellen Kehrichtsammlung wird die Verkehrsbelastung des Quartiers abnehmen, so der Kanton. Bild: Kenneth Nars

Keine fixen Abholtage, die einen einschränken, und kein Dreck mehr durch aufgerissene Bebbi-Säcke. Das ist die Vision des Kantons Basel-Stadt. Um die Abfallentsorgung in Basel weiterzuentwickeln, hat der Grosse Rat im Februar 2019 den Pilotversuch «Unterflurcontainer im Bachlettenquartier» beschlossen. Die Kosten sollen sich auf 1,7 Millionen Franken belaufen.

Während eines Jahres soll getestet werden, ob sich die Sammlung von Abfällen in unterirdischen Containern bewährt. Entstehen sollen diese in einem Teil des Bachlettenquartiers. Anwohnerinnen und Anwohner können nach Angaben des Kantons rund um die Uhr auch Wertstoffe, wie zum Beispiel Bioabfälle oder Kunststoffe, mittels verschiedenfarbiger Sammelsäcken trennen. Die Recyclingquote soll damit «markant» gesteigert werden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Da die Realisierung dieser Infrastruktur jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, prüft der Kanton derzeit, wie er in der Zwischenzeit das Angebot der Entsorgung von Bioabfällen rascher verbessern kann.

Abfallsystem ist umstritten

Weiter kündigt er an, dass durch die Umstellung auf Unterflurcontainer weniger Personal der Stadtreinigung Tag für Tag Bebbi-Säcke vom Strassenrand in die Abfallwagen laden müsste. «Die neue Art der Abfallentsorgung schützt die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können innerhalb der Stadtreinigung andere Aufgaben wahrnehmen.»

Im Erlenmattquartier üblich, probeweise bald auch im Bachletten: die Unterflurcontainer. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Im Bachlettenquartier stösst das Vorhaben des Kantons aber nicht nur auf Begeisterung. Zwei Jahre nach dem Entscheid des Grossen Rats sind fast 90 Einsprachen gegen die Unterflurcontainer eingegangen. Anwohnende befürchten unter anderem, dass die Belästigung durch Lärm und Gestank sowie die Gehdistanzen zu gross seien.

Baubewilligung ist noch nicht rechtskräftig

Die Einsprachen hat das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) diese Woche abgewiesen. «Die Unterflurcontainer fördern entgegen der Ansicht der Einsprechenden kein Littering und sollten keinen Einfluss auf die Menge an illegal im öffentlichen Raum entsorgtem Abfall haben. Die Standorte liegen zentral, sodass Entsorgungen grundsätzlich zu Fuss erledigt werden können», lautet die Argumentation.

Bis im Sommer 2023 werde das Bau- und Verkehrsdepartement die neu ausgeschriebene Beschaffung der Unterflurcontainer abschliessen. Entscheidend bei der Auswahl seien Kriterien für den Schutz der Quartierbewohnenden vor Lärm und Gerüchen. Wann der Pilotversuch startet, hängt vom weiteren Verlauf des Bewilligungsverfahrens ab.