Einweihung Drei weitere Hektaren für den Parc des Carrières Die umgebaute Kiesgrube zwischen Basel, Allschwil und Frankreich eröffnet den nördlichen Teil. Bis die ganze Parkanlage fertig ist, dauert es noch Jahre.

Der Spielplatz an der Basler Grenze ist ein Teil des neuen Parc des Carrièrres. Georgios Kefalas / Keystone

Am Freitagmorgen wurden weitere drei Hektaren im norden des Parc des Carrières eröffnet. In der umgebauten Kiesgrube sollen natürliche Lebensräume wiederhergestellt werden. «Langfristig wird diese Grünfläche im Norden des Parks mit den Naturkorridoren verbunden sein, die seit dem Frühjahr 2021 im Süden des Parks angelegt wurden», schreibt der Verein Parc des Carrières in einer Medienmitteilung.

Mit der Fertigstellung des nördlichen Teils der Parkanlage ist die erste Umsetzungsphase abgeschlossen. Insgesamt gibt es drei Phasen. «Die Anlagen, die wir jetzt sehen, sind nur die Anfänge des zukünftigen Parc des Carrières», sagt Philippe Knibiely, Vizepräsident des Vereins und premier adjoint der Stadt Saint-Louis. Der ganze Park würde am Schluss eine Fläche von elf Hektaren erreichen.

Bis der Park fertiggestellt ist, dauert es allerdings noch Jahre. Geplant ist, dass 2028 alle Zonen in Betrieb genommen werden können. Heute existiert bereits ein Spielplatz an der Basler Grenze und die neu eröffnete Nordparzelle. Diese ist allerdings noch eine Brache. Neu gepflanzte Bäume, eine kaum kultivierte Wiese und vereinzelte Spazierwege zeichnen die Landschaft neben der momentan noch bestehenden Kiesgrube.