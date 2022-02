Einwohnerrat Neue Hoffnung beim Doppelspurausbau für Riehen Am Mittwochabend gab es im Einwohnerrat Neuigkeiten zum Doppelspurausbau: Die Variante Tieferlegung nimmt einen nächsten Schritt.

Es geht voran bei der Planung für den Doppelspurausbau in Riehen. Kenneth Nars

Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) hatte am Mittwochabend im Einwohnerrat Bedeutendes zu verkünden: Derzeit beschäftigen sich der Kanton Basel-Stadt und die Gemeinde Riehen mit einer allfälligen Finanzierung der Planung «Tieflage» parallel zur ausgelösten Planung, welche den oberirdischen Ausbau konkretisiert. Da der Bund für Eisenbahnanlagen in der Schweiz zuständig ist, müsse eine entsprechende Planung durch den Bund in Auftrag gegeben werden. Dieser habe signalisiert, dass er dies tun würde, sofern die Finanzierung durch den Kanton und die Gemeinde sichergestellt werde.

Das vorliegende Planungsangebot der Netze der Deutschen Bahn werde derzeit als «unangemessen» betrachtet, weshalb der Kanton das Angebot prüfe und Verhandlungen mit allen Involvierten führe, so Hettich weiter. Sollte es gelingen, ein Planungsangebot zu erhalten, welches den Bedürfnissen sowie den Vorstellungen der Gemeinde und des Kantons entspricht, gilt es einen Kostenteiler zu definieren und die nötigen Mittel zu beantragen.

Externe juristische und fachliche Hilfe

Zugleich überwies das Riehener Ortsparlament zwei Vorstösse deutlich, in denen Caroline Schachenmann und Daniele Agnolazza von der EVP den Gemeinderat beauftragen zu prüfen, ob die Gemeinde zusätzliche juristische Unterstützung holen, um Klarheit über die Rechtslage zu erlangen und ihren eigenen rechtlichen Handlungsspielraum zu kennen. Der Gemeinderat hat Ende 2021 bereits ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, mit dem unter anderem der Staatsvertrag von 1852 zwischen der Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum Baden geprüft werden soll.

Im zweiten Vorstoss fordern Schachenmann und Agnolazza den Gemeinderat auf, zusätzliche externe Fachpersonen zur Seite zu holen, damit diese alternative Lösungsvorschläge für den Kapazitätsausbau auf der Wiesentalbahn ausarbeiten können. Bis anhin würden Expertenmeinungen der Fachleute von trireno, dem Dachverband der Regio-S-Bahn in der Agglomeration Basel, des Zweckverbandes Wiesentalbahn und der deutschen und schweizerischen Eisenbahngesellschaften dominieren, kritisiert Agnolazza.