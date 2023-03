Einwohnerrat Riehen Einstimmiges Ja zur Planung des Doppelspurausbaus in Riehen Wenn es nach dem Riehener Einwohnerrat geht, dann soll die Gemeinde die Hälfte für eine Testplanung der Tunnel-Variante der Wiesentalbahn beisteuern. Nun ist der Basler Grosse Rat am Zug.

Riehen fordert den Kanton auf, gemeinsam Alternativen gegen den oberirdischen Doppelspurausbau der S-Bahnlinie 6 zu prüfen. Bahnübergang in Riehen bei der Bettingerstrasse. Bild: Kenneth Nars / Archiv

Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) wählte grosse Worte, um die Debatte einzuleiten. «Wir sind heute recht historisch unterwegs», begann er seine Ansprache und setzte fort: «Auch heute braucht der Mensch Ziele und Visionen. Sie liebe Anwesende können heute ein bisschen Geschichte schreiben.»

Der Riehener Einwohnerrat entschied über den Planungskredit für die Testplanung der Tunnel-Variante für den Doppelspurausbau der S-Bahnlinie 6. In Zukunft soll diese im Viertelstundentakt den Badischen Bahnhof und den Bahnhof Lörrach verbinden. Paul Spring (SP) als Präsident der Sachkommission Versorgung, Mobilität und Energie stand den grossen Worten von Daniel Hettich in nichts nach. «Das ist ein Jahrhundertprojekt, eine Jahrhundertinvestition. Dafür braucht es klare Grundlagen.»

Nach eineinhalb Jahren Verhandlungen, einer Vorstudie, Unterschriftensammlungen für Petitionen und viel Entsetzen in der Riehener Bevölkerung hat der Einwohnerrat in den Worten von Gemeinderat Hettich am Mittwochabend tatsächlich Geschichte geschrieben.

Einstimmig segnete er den Kredit für die Testplanung der Tunnel-Variante von knapp 2,9 Millionen Franken ab. Nun liegt es am Grossen Rat, die zweite Hälfte der Gesamtausgaben für das Testplanverfahren vonseiten des Kantons Basel-Stadt zu genehmigen. Gemäss Daniel Hettich kommt das Traktandum «voraussichtlich» im Mai ins Kantonsparlament.

Deutsche Bahn soll mitzahlen

Das deutliche Ergebnis der Abstimmung täuscht darüber hinweg, dass es auch kritische Stimmen zur möglichen Untertunnelung des Riehener Ortskerns gab. «Wir wollen das gar nicht, dass das Dorf zerschnitten ist, weder oberirdisch noch unterirdisch», sagte SVP-Sprecher Peter Mark, um anschliessend von LDP-Sprecher Heiner Vischer darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass das Dorf durch die Bahnlinie heute schon zerschnitten ist.

Bei aller Kritik musste auch die SVP einsehen, dass eine Tieferlegung der Bahnlinie ohne detaillierte Prüfung chancenlos ist. Mit aller Macht soll ein oberirdischer Ausbau verhindert werden. Für Peter Mark ist klar, dass sich auch die Deutsche Bahn an den zusätzlichen Ausgaben in Riehen beteiligen muss.

Während Peter Mark meinte, Riehen müsse sich für den Doppelspurausbau nicht beeilen, wenn Geduld angesagt sei, forderte Heiner Vischer Tempo. «Die Zeit drängt. Es wird bereits an einer Studie für einen oberirdischen Doppelspurausbau gearbeitet.» Denn sowohl die deutsche Seite wie auch der Bund in Bern bevorzugen aus wirtschaftlichen und zeitlichen Gründen die baulich wohl einfachere oberirdische Variante.

Kritik an Veto-Drohung

Während sich der Gemeinderat ein Veto gegen den Doppelspurausbau offenlässt, plädierte Simon Bochsler (Mitte/GLP) dafür, dass Riehen als verlässlicher Partner auftreten soll. «Es braucht den Ausbau und er ist nicht zu verhindern.» Riehen dürfe sich nicht als Spielverderber präsentieren.

Ähnlich argumentierte Heinrich Ueberwasser (SVP): «Wenn wir die Testplanung nicht machen, haben wir sicher den oberirdischen Doppelspurausbau.» Für FDP-Sprecher Dieter Nill ist die Tunnel-Variante «der einzig gangbare Weg» für die Taktverdichtung. Eduard Rutschmann (SVP) forderte den Gemeinderat auf, bei einem möglichen unterirdischen Bahnhof Riehen Dorf auch Sicherheitsaspekte genügend zu gewichten.

In der Testplanung wird nicht nur geprüft, wie die Untertunnelung der Bahnlinie aussehen kann, es wird auch geprüft, wie mit flankierenden Massnahmen die Gemeinde von den immensen baulichen Eingriffen geschützt werden kann. Wichtig ist auch – und das betonten mehrere Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, was bei einer Tunnel-Variante auf dem Tunneldeckel passieren würde. Dies biete eine grosse Chance, hiess es mehrfach.