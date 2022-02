Einwohnerratswahlen Die SP zeigt, dass Riehen nicht nur bürgerlich ist Die Sozialdemokraten gewinnen im Riehener Einwohnerrat zwei Sitze hinzu und besetzen nun als stärkste Kraft einen Viertel des ganzen Parlaments.

An den Einwohnerratswahlen in Riehen gewinnt die SP zwei Sitze dazu. Kenneth Nars

Es ist der totale Triumph der SP bei den Einwohnerratswahlen. Sie legt im Vergleich zu 2018 um 1,5 Prozentpunkte zu und gewinnt damit zwei Sitze hinzu. Eines dieser beiden zusätzlichen Mandate holt mit Joris Fricker ein Mitglied der Jungsozialisten (Juso), die mit Noé Pollheimer in der neu zehnköpfigen Fraktion nun doppelt vertreten sind.

Dieser Triumph kommt in dieser Vehemenz überraschend, zeichnete sich bis zu einem gewissen Grad aber auch ab. Seit den Gemeindewahlen vor vier Jahren war die SP in Riehen bei sämtlichen Wahlen – ob kantonal oder lokal – die stärkste Kraft. «Der bürgerliche Diskurs des rein bürgerlichen Riehen stimmt einfach nicht», meinte ein euphorischer SP-Co-Präsident Martin Leschhorn. Die Bürgerlichen seien in den vergangenen vier Jahren arrogant aufgetreten, was ihnen rückblickend geschadet habe, analysierte Leschhorn. Vorschläge von links seien oftmals aus Prinzip verworfen worden. Es brauche in Riehen mehr Zusammenarbeit und weniger Ideologie.

Grünliberale werdenausgebremst

Verlierer gab es bei den Einwohnerratswahlen gestern Sonntag gleich mehrere. Die EVP konnte im Vergleich zur noch laufenden Legislatur mit fünf Sitzen zwar ihre Sitzzahl halten, verlor aber im Vergleich zum Resultat 2018 ein Mandat. Dieses war aber schon länger weg, weil David Moor kurz nach Beginn der Legislatur aus der Partei austrat und mittlerweile bei den Grünliberalen mitwirkt. Die GLP wiederum, die durch Moors Wechsel erst Fraktionsstärke erlangt hatte, verlor diesen dritten Sitz wieder und ist wie zu Beginn der Legislatur künftig nur noch zu zweit im Einwohnerrat vertreten.

Nach Verlusten: SVP zeigt sich ratlos

Parteipräsidentin und Nationalrätin Katja Christ zeigte sich konsterniert. Hat der Partei vor vier Jahren ihre eigene Kandidatur für den Gemeinderat noch geholfen, konnte David Moors Bewerbung für das Präsidium und den Gemeinderat diesmal nichts bewirken. Nach dem Aufwärtstrend der letzten Jahre auf Gemeinde- und Kantonsebene wurde die GLP gestern ausgebremst.

Verloren hat auch die SVP, kam aber mit einem blauen Auge davon. Noch bei den Hochrechnungen zu Beginn des Wahlnachmittags sah es so aus, als verliere sie gleich zwei Sitze. Dank etwas Glück blieb es trotz fast vier verlorener Prozentpunkte beim einfachen Sitzverlust, der die Parteivertreter um Gemeinderat Felix Wehrli, Lokalpräsident Bernhard Rungger und Kantonalpräsident Eduard Rutschmann trotzdem ratlos zurückliess. «Ich sehe nicht, was wir hätten besser machen können. Wir haben in den vergangenen Jahren Themen angesprochen, welche die Menschen in Riehen beschäftigen», betonte Wehrli.