Der Kredit umfasst neben den Sammellastwagen auch passende Ladestationen. Auf dem Schweizer Markt sind derzeit zwei Modelle mit Ladezeiten von rund 12 Stunden. Das eine mit 150 bis 300 km Reichweite hat vor Jahresfrist einen Test in Basel gut bestanden - im Schnitt sind Basler Mülltouren heute 48 Kilometer lang.

Elektro-Kehrichtsacklaster sind markant leiser als normale mit Dieselmotor - was Anwohnern und Mitarbeitenden zugute kommt - und schonen im Betrieb die Luft. Sie sind aber in der Anschaffung gut doppelt so teuer und im Betrieb einen guten Drittel teurer als Diesellaster, wie die Regierungsvorlage vorrechnet.