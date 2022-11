Öffentlicher Verkehr Ab Januar fahren die neuen E-Busse der BVB auf den Basler Strassen Die BVB wollen bis 2027 nur noch elektrische Busse im Einsatz haben. Die ersten Modelle sind eingetroffen und bereit für die Strasse.

Bereits heute sind auf der Linie 50 E-Busse der BVB in Betrieb. Die Neuen werden grösser. Kenneth Nars

65 E-Busse bekommen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) in den nächsten Wochen und Monaten. Darunter sind zum ersten mal auch Doppelgelenkbusse. Die 25 Meter langen Fahrzeuge werden ausschliesslich auf der Linie 50 eingesetzt, welche den Bahnhof mit dem Flughafen verbindet. Heute sind schon E-Busse auf dieser Strecke im Einsatz. Das sind allerdings nur einfache Gelenkbusse. Der Doppelgelenkbus erhöht die Kapazität der Passagiere um 50 Prozent. Zu den acht Doppelgelenkbussen bekommen die BVB 19 E-Normalbusse und 38 E-Gelenkbusse, schreiben die BVB in einer Medienmitteilung.

Die Busflotte werde durch die elektrischen Fahrzeuge leiser und umweltfreundlicher. «Wir sind damit Teil der Lösung der Klimakrise», sagt Bruno Stehrenberger, Direktor der BVB. Die ersten Fahrzeuge sind bereits eingetroffen. Die Umstellung erfolgt schrittweise. Voraussichtlich werden die ersten E-Busse der neuen Generation ab Januar durch Basel fahren.

Parkiert und geladen werden die neuen Fahrzeuge in den beiden Provisorien im Klybeck und in der Messehalle 3. In beiden Provisorien hat die Basler Energieversorgerin IWB die entsprechende Ladeinfrastruktur bereitgestellt, schreiben die BVB weiter. Zusätzlich zu den Depots, können die Busse auch an den Haltestellen Euro-Airport Verwaltung und Kleinhüningen aufgeladen werden.