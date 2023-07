Elektromobilität Basel drückt aufs Elektropedal: 15'000 neue Ladestationen geplant Mit einem neuen Fonds will die Regierung dafür sorgen, dass mehr Ladestationen für Elektroautos gebaut werden. Finanziell unterstützt werden der Einbau und auch das billigere Stromtanken.

Die Schaffung von Ladestationen in Parkhäusern soll vom Kanton finanziell unterstützt werden. Bild: Alex Spichale / AGR

Bis 2030 besteht im Kanton Basel-Stadt ein Bedarf von 17'000 bis 19'000 Ladestationen für Elektroautos. Dies zeigt eine Studie, welche die Basler Regierung in Auftrag gegeben hat. Zum Vergleich: Die heutige Zahl liegt bei unter 3500. Sprich in den nächsten Jahren wird sich die Nachfrage nach Prognosen der Regierung verfünffachen.

Kaspar Sutter (SP) möchte den Kauf von Elektroautos fördern. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Wir haben ein grosses Interesse, dass Personen, die ein neues Auto kaufen, sich für ein Elektrofahrzeug entscheiden», sagt SP-Regierungsrat Kaspar Sutter. 2022 war rund ein Fünftel der neu zugelassenen Fahrzeuge ein Elektroauto. «Das ist zu wenig angesichts unserer Klimaziele», sagt der Basler Energie- und Umweltdirektor. Bis 2037 soll Basel-Stadt klimaneutral werden. Der Verkehr macht mit 0,7 Tonnen CO 2 pro Kopf rund einen Viertel der Emissionen im Kanton aus.

In Mehrfamilienhäusern und bei der Arbeit

«Ein wichtiger Punkt beim Kaufentscheid ist die Verfügbarkeit von Ladestationen», sagt Sutter. Hier will der Kanton nun ansetzen. Bis 2030 soll der Bau neuer Ladestationen finanziell unterstützt werden, mit bis zu 60 Prozent der Installationskosten. «Ladestationen sollen dort gebaut werden, wo die Bevölkerung am meisten profitiert – etwa in Parkhäusern von Mehrfamilienhäusern oder Parkierungsanlagen», sagt Sutter. Diese Bereiche machen den Löwenanteil der vorgesehenen Subventionen aus. In Einfamilienhäusern oder privaten Parkhäusern dagegen sieht die Studie der Regierung weniger Bedarf.

Für die Lade-Offensive plant die Regierung einen neuen Fonds, der mit rund 10,8 Millionen Franken ausgestattet werden soll. Wenn mehr Anträge kommen, kann der Förderbetrag auch aufgestockt werden. Denn letztlich soll das Geld wieder von den Autofahrerinnen und -fahrern zurückkommen. Der Trick: Auf den Strom wird ein Zuschlag erhoben (2,5 Rappen pro Kilowattstunde). Dieses Geld fliesst in den Fonds. «Der Ausbau der E-Mobilität wird also durch die Nutzenden und nicht durch die Steuerzahlenden finanziert», sagt Sutter.

Umgekehrt wird in dieser Zeit die Lenkungsabgabe (rund 5 Rappen pro Kilowattstunde) nicht erhoben. Unter dem Strich kann man so in der Übergangszeit billiger Strom tanken. Selbst Personen, die bereits eine Ladestation eingebaut haben, können sich noch nachträglich dafür anmelden. Damit der Ausbau möglichst rasch vorangeht, sollen die Förderbeiträge zeitlich begrenzt werden. Anträge müssen bis spätestens 2030 gestellt werden.

Ausbau nicht unumstritten

Bemerkenswert: Die Pläne der Regierung übertreffen die bisherigen Zahlen um ein Vielfaches. Der Grosse Rat hatte vor zwei Jahren die Schaffung von 4000 neuen Ladestationen verlangt – ein Bruchteil der nun geplanten. Und schon diese Zahl war umstritten. Von bürgerlicher Seite wurde kritisiert, dass die Zahl viel zu hoch angesetzt war. Die Grünen dagegen befürchteten, dass man letztlich nur noch mehr Autos auf den Strassen haben werde.