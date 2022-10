Elektromobilität Die erste Quartier-Ladestation der IWB ist in Betrieb Bis Ende 2026 schaffen die Industriellen Werke Basel (IWB) im Zusammenarbeit mit dem Kanton 200 zusätzliche Elektroladestationen für die Öffentlichkeit. Erstmals können E-Autos auch im Quartier aufgeladen werden.

Am Freitag ging die erste Quartierladestation Im Langen Loh in Betrieb zvg

Am Freitag ging die erste Quartierladestation der Industriellen Werke Basel (IWB) Im Langen Loh in Betrieb. Um den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen, hat der Kanton mit dem Ratschlag zum Gesamtkonzept Elektromobilität den IWB den Auftrag erteilt, bis in vier Jahren 200 weitere Ladestationen für die Öffentlichkeit zu installieren.

Weil mehr als die Hälfte der gemeldeten Autos im Kanton Basel-Stadt nicht in Garagen, sondern in der blauen Zone parkiert werden, planen die IWB bis Ende 2026 170 neue Quartierladestationen und 30 Schnellladestationen.

Anwohnerinnen und Anwohner können eigene Standortwünsche einbringen

Für 37 der 200 Ladestationen sind die Standorte bereits definiert. Bei der weiteren Standortwahl soll auch die Bevölkerung mitreden können. Über die Internetseite der Stromanbieterin können Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wünsche platzieren. Bereits über 200 Anträge seien eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der IWB.

«Die 37 geplanten Standorte erfüllen knapp 150 der 200 Anträge – in einem Umkreis von 300 Metern des Wunschstandorts», schreiben die IWB weiter. Auf einer interaktiven Karte, die kontinuierlich ergänzt werden soll, sind alle Elektroladestationen eingezeichnet.

Erst Anfang Juli hatte der Regierungsrat beschlossen, dass ab dem ersten August jeder vierte neu erstellte Parkplatz entweder über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge verfügen oder entsprechend nachgerüstet werden muss.