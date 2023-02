Elektromobilität Elektroautos in Basel: IWB will 19 neue Quartier-Ladestationen bauen Bis Ende 2026 sollen die IWB im Auftrag des Kantons 200 öffentliche Stromtankstellen in den Quartieren installieren. Der Ausbau geht schnell vorwärts: Noch diesen Frühling sollen 19 neue Ladestationen in Betrieb gehen.

Die Zahl der E-Tankstellen in Quartierstrassen soll in den nächsten Jahren stark zunehmen. Bild: zvg

Lediglich 2,4 Prozent aller in Basel-Stadt eingelösten Personenwagen werden Stand Ende 2022 elektrisch angetrieben. Doch war im vergangenen Jahr beinahe jedes sechste neueingelöste Auto ein Elektroauto. Damit sich dieser Trend weiter verstärkt, will der Kanton bis Ende 2026 insgesamt 200 öffentliche Ladestationen bei Parkplätzen in Betrieb nehmen.

Den Auftrag dazu erhielten die Industriellen Werke Basel-Stadt (IWB). Für den Ausbau der E-Tankstellen sprach der Grosse Rat im Frühling 2021 ein bedingt rückzahlbares zinsloses Darlehen von 11,4 Millionen Franken. Nach einem Pilotprojekt von 2016 bis 2018 eröffneten die IWB im vergangenen Herbst die ersten neuen Quartier-Ladestationen. Gegenwärtig sind deren 24 in Betrieb.

Zahl der Ladestationen beinahe verdoppelt

Noch diesen Frühling soll die Zahl der Ladestationen beinahe um das Doppelte wachsen: So will die IWB an insgesamt 16 Standorten weitere Ladestationen bauen, wie im Kantonsblatt zu lesen ist (siehe Karte). Hinzu kommen drei weitere Ladestationen aus der ersten Bauetappe, für welche die Baubewilligung bereits vorliegt.

Vorgesehen ist, an der Erlenmattstrasse 22 und an der Strassburgerallee 73 Schnellladestationen mit Gleichstrom einzurichten, wo das Auto in wenigen Minuten statt in Stunden aufgeladen werden kann. An allen anderen Stationen würde mit Wechselstrom geladen. Sie sind primär für Quartieranwohnende gedacht, die das Auto länger stehen lassen können.

25 Parkplätze werden zu Parkverbotsfeldern

Gleichzeitig mit den Baugesuchen für die Ladestationen sind auch die entsprechenden Änderungen bei der Verkehrsanordnung im Amtsblatt publiziert. Mit dem Bau der E-Tankstellen werden insgesamt 25 Parkplätze in gelbe Parkverbotsfelder ummarkiert. Parkiert werden darf hier künftig nur noch zum Laden eines Elektroautos.

Der Auftrag des Kantons sieht vor, dass die Standortwahl der Ladestationen nachfragegesteuert erfolgen soll. Über die Internetseite der IWB können Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wünsche platzieren. Gegenwärtig seien bereits 253 Anträge eingetroffen, schreibt die städtische Energieversorgerin auf Antrag. Neue Anträge würden stetig geprüft und in die Planung miteinbezogen.

Beim Entscheid für den Bau einer neuen Ladesäule würde auch die Verkehrssituation und Anforderungen an die Stromversorgung berücksichtigt, schreibt die IWB. Sie zeigt sich zuversichtlich, das gesteckte Ziel von 200 Ladestationen wie geplant bis 2026 zu erreichen.