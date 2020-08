In Isolation befanden sich am Mittwoch 72 Personen, das waren sieben mehr als noch am Dienstag, wie aus der Coronavirus-Statistik des Kantons Basel-Stadt hervorgeht. Die Zahl der hospitalisierten Menschen wurde nicht ausgewiesen.

In Quarantäne befanden sich am Mittwoch 593 Menschen. Das war einer weniger als noch am Vortag. 460 davon waren Reiserückkehrende und 133 Kontaktpersonen von Infizierten.