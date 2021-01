Elisabeth Ackermann im grossen Interview: «Ich merkte, dass ich die Kraft für einen zweiten Wahlgang nicht habe.»

Frau Ackermann, vor gut zwei Monaten erklärten Sie nach der Wahlniederlage, nicht wieder anzutreten. Wie geht es Ihnen?

Elisabeth Ackermann: Ich bin etwas wehmütig. Gerne hätte ich die Projekte weiterverfolgt und begleitet, die wir in den letzten Jahren aufgleisen konnten. Etwa den Neubau des Naturhistorischen Museums oder die Initiativen «Recht auf Wohnen», wo die Umsetzung nächste Woche in den Grossen Rat kommt. Gerne wäre ich auch bei der Eröffnung des Kasernenhauptbaus dabei gewesen.

Wann fiel der Entscheid, nicht zum zweiten Wahlgang anzutreten?

Das war in der Nacht von Montag auf Dienstag nach dem Wahlsonntag. Ich schlief darüber und merkte, dass ich die Kraft nicht habe, nochmals in den Medien so angegriffen zu werden. Mir wurde bewusst, dass ich mich jetzt schützen muss.

Nahmen Sie es persönlich, wie die Medien oder auch Oppositionspolitiker mit Ihnen umgingen?

Es wurde zum Teil auf meine Person geschossen. Auch Politiker aus anderen Lagern stellten fest, dass das heftig war.

Wäre ein Mann genauso hart angepackt worden?

Es gab schon frauenspezifische Kommentare. Am Anfang der Amtszeit musste ich mir viel anhören. Da wurden etwa Äusserlichkeiten kritisiert.

Hat sich die Kritik in den letzten Jahren verändert?

Es wurde eher ruhiger mit der Zeit. Im Wahlkampf mit der Berichterstattung zum Historischen Museum wurde der Ton teils wieder aggressiv.