Elisabeth Ackermann zieht sich zurück und tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an

«Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, nicht mehr zum 2. Wahlgang anzutreten. Ich bedaure es sehr, die politische Arbeit aufzugeben, die ich sehr gern gemacht habe. Ich habe sie nach besten Wissen und Gewissen im Interesse von Basel-Stadt und im Interesse meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet, jedoch fehlt mir unter den gegebenen Umständen die Kraft, in einen 2. Wahlgang zu gehen. Allen, die mich unterstützt und gewählt haben, danke ich von Herzen und wünsche der Grünen Partei und dem Kanton Basel-Stadt weiterhin gutes Gedeihen», so Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin in der Medienmitteilung der Grünen Basel-Stadt.

Heute Morgen habe Ackermann ihre Partei darüber informiert, dass sie nicht mehr antreten werde. Die Grünen bedauern den Entscheid, können ihn aber nachvollziehen. Die Partei spricht von einer «öffentlichen Kampagne», die gegen Ackermann geführt worden sei.

Ackermann möchte zu ihrem Entscheid keine Auskunft geben. Auf Anfrage meint ihre Sprecherin, es sei «alles gesagt».