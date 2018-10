Plötzlich geht es schnell. Seit diesem Jahr gehören die Publifone der Swisscom nicht mehr zur Grundversorgung. Das Unternehmen muss also keine öffentlichen Telefonkabinen mehr betreiben. Der Konzern baut nun nach und nach seine Anschlüsse ab. Jetzt sind die beiden Basel dran: Bis Mai 2019 stellt die Swisscom den Betrieb all ihrer öffentlichen Telefonapparate in Baselland und Basel-Stadt ein – sogar bei solchen an stark frequentierten Orten. Somit sind etwa auch die Tage der ikonischen Viertelkabine am Barfüsserplatz gezählt.

Konkret verschwinden in den beiden Kantonen 202 Publifone; 136 in Basel, 66 in Baselland. Anfang 2012 war die Zahl der Publifone noch mehr als doppelt so hoch: 263 standen im Stadtkanton und 150 im Baselbiet. Swisscom-Sprecherin Esther Hüsler begründet die Abbaumassnahme mit der schwindenden Nachfrage: «Publifone werden heute kaum mehr genutzt, da fast alle ein Handy besitzen. Von 2004 bis 2016 ist die Anzahl Gespräche um 95 Prozent zurückgegangen.» Nennenswerten Umsatz erzielt die Swisscom mit den Publifonen offensichtlich kaum mehr, im Gegenteil: Bei der Mehrzahl der Geräte können laut Hüsler die Einnahmen mittlerweile nicht einmal mehr die Kosten decken. Hinzu komme: Ersatzteile seien rar, der Unterhalt werde immer teurer.

