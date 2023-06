Ende Nach «Sauerei»: Auch das «Bierlager», das «Bierrevier »und der «Bierjohann» geschlossen Julia Füzesi und Andreas Klein meldeten Anfang Mai das Ende der «Sauerei». Nun scheinen auch ihre übrigen Lokale zu schliessen.

Auch das Bierlager ist per sofort geschlossen. Bild: Jonas Hoskyn

«Vorübergehend geschlossen» steht dort, wo sonst das Menü des «Bierjohanns» vorgestellt wird. Und auch beim Bierrevier seien die Türen seit Mittwoch geschlossen. So berichtet «baseljetzt» am Freitagabend. Ein Augenschein der bz beim «Bierlager» ergibt denselben Schluss: Auch hier heisst es auf einem Zettel: «Unser Shop und Webshop sind per sofort leider geschlossen».

Inhaberin Julia Füzesi hatte bei der Schliessung der «Sauerei» vor knapp einem Monat gegenüber «Primenews» bereits angetönt, dass ihre anderen Filialen ebenfalls dem Aus geweiht sein könnten. Nun scheint das Tatsache. Eine Stellungnahme von Füzesi oder Klein stand am Freitagabend aus.