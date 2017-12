Und jetzt also Basel. Zittern und Bangen war vorgestern, seit gestern ist klar: Wir sind Unesco! Das hat die Organisation an ihrer bierernsten Versammlung im fernen Seoul beschlossen. Die Arbeit einer Basler Delegation an einem ausführlichen Dossier über Sinn und Zweck der Fasnacht hat sich gelohnt. Und jetzt? Was heisst das? Basel ergänzt die Liste der schützenswerten Karnevals von Belgien bis Kolumbien. Und zwar vor Venedig, Rio de Janeiro und Köln. Weil Basel besser ist, schützenswerter? Oder weil die anderen Städte bereits geschützt werden?

In Rio ist es die Landschaft zwischen Bergen und Meer, die zum Welterbe gehört, in Venedig die Lagune, in Köln der Dom. Um Basel aber hat die Kulturorganisation der UNO bisher einen weiten Bogen gemacht. Kein Spalenberg, kein Gempenstollen und kein Läufelfingerli ist wertvoll genug, um auf immer und ewig geschützt zu werden. Da hat es Bern mit seiner Altstadt besser, die Jungfrau-Region mit ihren Alpen und das Bündnerland mit der Rhätischen Bahn. Aber Achtung! Das alles gehört zum klassischen materiellen Kulturerbe, die Fasnacht hingegen ist jetzt Teil des immateriellen Erbes. Da muss man unterscheiden, oder? Nein, findet Fasnachtsexperte und Ex-Comité-Obmann Felix Rudolf von Rohr: «Basel ist dank der Fasnacht endlich auf einer Unesco-Liste, das ist doch die Hauptsache! Sonst wären wir da nie draufgekommen», sagt er.