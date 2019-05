Heute gehört das Rheinschwimmen zum Basler Sommer einfach dazu, auch die Buvetten und der Wickelfisch sind nicht mehr weg zu denken. Wie gut kennen Sie sich mit dem Sommer in Basel aus?

Nun wissen wir, seit wann die Basler in den Genuss von einer Badeanstalt sind. Doch welche Badeanstalt war die erste am Rhein in Basel?