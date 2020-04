Endlich Nachwuchs: Im Zoo Basel gibt es drei Junge bei den Koskorobaschwänen

Wie der Zoo am 29. April mitteilte, haben sich die Elterntiere vor fünf Jahren kennengelernt. Das Weibchen kam von einem Zoo in Portugal nach Basel und traf hier ihren Partner, der auch aus einem portugiesischen Zoo kommt. Schon öfter haben die beiden seither ein Nest zu bauen begonnen, wie letztes Jahr beim Entenweiher. Zur Brut kam es aber nie, bis zu diesem Jahr: Auf der Vari-Insel hat es nun geklappt.

Die Varis sind eine auf Madagaskar lebende Primatenart aus der Gruppe der Lemuren. Die Schwarzweissen Primaten liessen die Schwäne als ihre neuen Mitbewohner auf ihrer Insel in Ruhe brüten. Nicht mal wenn beide Eltern ausser Haus waren, näherten sich die Varis dem Nest.

Für die Koskorobaschwänen hat die Insel der Vorteil, dass sie dort vor Füchsen in Sicherheit sind. Dennoch haben von ursprünglich fünf Jungtieren nur drei überlebt. Eines war zu schwach und ein anderes war plötzlich verschwunden. Mit dem Verschwinden hat wahrscheinlich ein Graureiher zu tun, der das Nest beobachtete. Deshalb wurde die Schwan-Familie zur Sicherheit in den Flamingostall gebracht. Im Stall können die Schwan-Eltern nun in Ruhe ihre drei Jungen aufziehen. Die beiden kümmern sich sehr gut um ihren Nachwuchs.