Endspurt: In letzter Minute das passende Geschenk – Langschläfer aufgepasst

Weihnachten steht vor der Tür und bevor sich alles feierlich in der guten Stube zusammensetzt, ist der Endspurt angesagt. Die letzten verbleibenden Geschenke organisieren, die Rezepte fürs Festmahl studieren und die Stimmbänder kräftig einwärmen. Am letzten Wochenende vor Heiligabend ist in Basel so einiges los. Nebst dem zweiten verkaufsfreien Dezembersonntag in der Innenstadt können auch im Kleinbasel und in der Markthalle letzte Vorbereitungen getroffen werden.

Von Freitag bis Sonntag findet der jährliche «Gässli Märt» statt. Als «Seitenschiff» der Adväntsgass findet sich dort laut Veranstalter Daniel Jansen «alles, was sich als Weihnachtsgeschenk eignet». Als Ergänzung zum vor allem gastronomischen Angebot in der Adväntsgass sollen am «Gässli Märt» in erster Linie Non-Food-Waren verkauft werden. Vor einigen Jahren zügelte Jansen seinen vorher im Klybeck stationierten Markt ins «Färbergässlein». Insgesamt führt er den Markt schon zum neunten Mal durch.

Weihnachtliche Gin-Degustation mit lokalen Schnapsbrennern

Zum ersten Mal am «Gässli Märt» präsentieren am Freitag zwölf lokale Ginbrauer ihre Spirituosen. Auf die Idee ist Jansen gekommen, als sich ein Gin-Hersteller für einen Stand bewarb. Da seit vergangenem Jahr bereits ein Gin-Brauer einen Stand betreibt und Jansen ein möglichst breites Angebot bieten will, wollte er erst absagen. Doch dann dachte er sich: «Entweder einer oder so viele wie möglich». Kurzerhand schrieb er sämtliche Ginbrauer der Region an und beschloss, daraus einen Special-Event zu machen. Der Aufwand lohnte sich: Jansen erhielt keine einzige Absage und somit wird der Markt dieses Jahr «dem Gin-Hype gerecht, der in letzter Zeit den Trend des Heim-Bierbrauens abgelöst hat», wie der Marktleiter sagt.

Von den anderen Märkten hebe sich der «Gässli Markt» besonders durch seine Bescheidenheit aus. Unter den 45 Anbietern befinden sich keine «professionellen», grossen Marktfahrer, sondern nur Hobbyhändler aus der Region. Somit seien sämtliche Waren selbst gemacht. Dieser Geist entspricht auch der Location: Im Pflastersteingässchen, das von einem Brückchen überquert wird, herrscht laut Jansen «ein gemütliches Ambiente wie in einer südländischen Altstadt». Weil die kurze Gasse zu klein für 45 Stände sei, wechseln sich die Händler ab. So lohne es sich für die Besucher, an allen drei Tagen vorbeizuschauen.

Stimmbänder einwärmen fürs Weihnachtslied-Singen

In der Alten Markthalle steigt am Samstag der «Last-minute-Weihnachtsmarkt». Auch dort besteht die Möglichkeit, in letzter Minute noch Besorgungen zu machen. Um 19 Uhr startet dann das offene Singen «Markthall». Das vor einigen Jahren von jungen Musikstudenten lancierte Projekt soll eine Ergänzung zum grösstenteils professionellen, nicht partizipativen Musikangebot Basels bieten, wie Chorleiter Marius Imholz sagt. Jeden Monat treffen sich in der Kuppelhalle bis zu fünfzig Personen, die sich spontan zur Teilnahme entscheiden. Für Chöre ist der Raum laut Imholz wie gemacht: «Wenn die Markthalle leer ist, entwickelt sich darin eine unglaubliche Akustik.»

Gässlimärt Glaibasel

Basel, Rheingasse 31 / Utengasse 32

Freitag und Samstag, 14 bis 20 Uhr Sonntag, 12 bis 18 Uhr, Eintritt frei

www.gaesslimaert.ch

Last-minute-Weihnachtsmarkt

Basel, Alte Markthalle

Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei

www.altemarkthalle.ch

Markthall - offenes Singen

Basel, Alte Markthalle

Sonntag, 19 bis 20, Eintritt frei

www.altemarkthalle.ch