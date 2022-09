Energie Kühleres Hallenbad und keine Weihnachtsbeleuchtung in Binningen Wegen der drohenden Strommangellage hat die Gemeinde Massnahmen beschlossen. Unter anderem bleibt die Sauna geschlossen.

Im Winter 2021 war das Schloss Binningen weihnachtlich beleuchtet – dieses Jahr wird es keine Beleuchtung geben. Kenneth Nars

«Aufgrund des drohenden Energiemangels hat der Gemeinderat nun beschlossen, in der Gemeinde und im Verwaltungsbereich zusätzliche Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umzusetzen», schreibt die Gemeinde Binningen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Grosses Einsparpotenzial gebe es beim Hallenbad, bei der Strassenbeleuchtung sowie in öffentlichen Gebäuden.

Die beschlossenen Massnahmen Im Hallenbad wird die Wassertemperatur um zwei Grad von 28 auf 26 Grad gesenkt, der Legionellenschutz werde gewährleistet

Die Sauna im Hallenbad bleibt bis auf weiteres geschlossen

Abhängig von der weiteren Entwicklung könnte das Hallenbad im Bedarfsfall vorübergehend geschlossen werden

Auf eine Weihnachtsbeleuchtung wird dieses Jahr verzichtet

Die maximal mögliche Reduktion bzw. das vollständige Abschalten der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht wird geprüft. Die Massnahme wird umgesetzt, sobald die Prüfung mit dem Kanton, den Nachbargemeinden und der Primeo abgeschlossen ist

In öffentlichen Gebäuden wie Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportanlagen wird die Raumtemperatur ab Beginn der Heizperiode um zwei Grad gesenkt

Ab sofort wird in den Verwaltungsgebäuden das Warmwasser abgeschaltet

Die Aussenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden wird abgestellt

Die Verwaltung verzichtet auf die Beleuchtung in den öffentlichen Gebäuden, sofern genügend Tageslicht vorhanden ist

Elektronische Geräte werden bei Nichtgebrauch vollständig ausgeschaltet und Heizlüfter, Ventilatoren, Luftbefeuchter etc. sind in den Büros nicht mehr gestattet

Die Gemeinde kommuniziert aktiv die Kampagne des Bundes zum Energiesparen und sucht den Dialog mit dem Einzelhandel und lokalen Unternehmen, um gemeinsame Aktionen zu definieren

Ausgenommen von den Sparmassnahmen in den öffentlichen Gebäuden sind Energiebezüge, welche ausschliesslich und direkt über eine eigens dafür vorgesehene Photovoltaik-Anlage erzeugt werden.

Der Gemeinderat und die Verwaltungsleitung seien sich bewusst, dass diese Entscheide auch mit Unannehmlichkeiten für die Einwohnerinnen und Einwohner oder die Mitarbeitenden verbunden sein können. «Sie sind jedoch überzeugt, dass die Gemeinde ihren Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Lage leisten muss.»