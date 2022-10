Energie Nach Rückschlägen mit eigenen Projekten: IWB beziehen jetzt Wasserstoff in Wyhlen Die IWB steigen bei der Wasserstoff-Produktionsanlage der Energiedienst AG auf der deutschen Seite des Kraftwerks Augst in Wyhlen ein. Der Treibstoff soll in Schweizer Pilotprojekten Verwendung finden. Der Bau einer eigenen Anlage in Birsfelden wurde den IWB verwehrt.

Die Power-to-gas-Anlage in Wyhlen. Hintergrund: das Kraftwerk Augst-Wyhlen. zvg

Die Pläne der IWB für eigene Produktionsanlagen kommen nicht so richtig vom Fleck. Besser sieht es auf der anderen Rheinseite aus. Seit 2019 produziert die Energiedienst AG in Wyhlen (D) Wasserstoff. Nun kaufen sich die IWB dort ein. Und nehmen der Energiedienst AG gleich die gesamte Produktionsmenge ab: rund 130 Tonnen Wasserstoff pro Jahr.

«Ab der ersten Jahreshälfte 2023 wird Energiedienst die Produktionsanlage für IWB betreiben», heisst es in einer Medienmitteilung der IWB vom Mittwoch. Der Treibstoff soll in Schweizer Pilotprojekten Verwendung finden. Die zwei Unternehmen hätten einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

IWB übernehmen gesamte Produktion

«Die Kooperation mit Energiedienst ermöglicht uns, gemeinsam Erfahrungen in der Produktion und der Anwendung von Wasserstoff zu sammeln», wird IWB-COO Dirk Mulzer in der Medienmitteilung zitiert. Der Geschäftsleitungsvorsitzende von Energiedienst, Jörg Reichert, bezeichnet die Vereinbarung als «wichtigen Meilenstein». Energiedienst gewinne «einen verlässlichen Partner, der unseren grünen Wasserstoff zu fairen Preisen langfristig abnimmt».

Die IWB übernehme «die gesamte Produktion gemäss Bedarf», lässt Energiedienst auf Anfrage verlauten. Der Exklusiv-Abnahmevertrag mit den Baslern tangiere jedoch keine allfälligen Verpflichtungen gegenüber Dritten: «Es sind keine laufenden Lieferverträge betroffen.»

Es handle sich bei der Vereinbarung mit den IWB um einen mehrjährigen Abnahmevertrag, teilt Energiedienst weiter mit. «Über die rechtliche Ausgestaltung wird nicht kommuniziert.»

In Birsfelden war die Anlage nicht zonenkonform

Die IWB sind selber in Wasserstoff-Bauprojekte in der Region involviert, als Teil eines Konsortiums. Es sah je eine Wasserstoff-Produktionsanlage bei den Kraftwerken Birsfelden und Augst-Wyhlen vor. Das Vorhaben in Birsfelden ist jedoch bereits gestoppt worden.

Das Bauinspektorat des Kantons Baselland bewertete die Wasserstoff-Gewinnung auf dem Areal als nicht zonenkonform. Auch der Rekurs hatte keinen Erfolg. Im Juli gab das Konsortium das Aus der Pläne bekannt.

Beim Projekt in Augst steht der Entscheid des Bauinspektorats zwar noch aus. Doch es ist kaum damit zu rechnen, dass er anders ausfällt als bei der Eingabe in Birsfelden. Zudem wehrten sich an beiden geplanten Standorten Anwohner gegen die Vorhaben.

Anlage in Wyhlen nicht störungsfrei

Beim Widerstand in Augst wurde auch Bezug auf die Anlage der Energiedienst genommen. Sie funktioniert nicht störungsfrei. Im Juli 2021 kam es zu einer Havarie. Aus dem Elektrolyseur lief Kalilauge aus. Nach dem Zwischenfall war die Produktion monatelang unterbrochen, wie die «Oberbadische Zeitung» berichtete. Da die Anlage im automatischen Betrieb lief, befand sich niemand in der Nähe des Behälters; es gab keine Verletzten.

Die Energiedienstgruppe ist eine deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz im deutschen Laufenburg. Sie beliefert nach eigenen Angaben 270'000 Kunden mit Strom und zählt rund 1000 Mitarbeitende.

IWB: Übernahme oder Beteiligung kein Thema

Die IWB schreiben auf Anfrage, es sei nicht vorgesehen, dass sich die IWB an der Energiedienst AG beteilige. Es handle sich beim Engagement in Wyhlen auch nicht um einen Ersatz für die geplanten Anlagen in Birsfelden und Augst, sondern um eine Ergänzung. Mediensprecherin Jasmin Gianferrari schreibt: «Der Vorteil ist, dass die IWB mit dem Bezug des Wasserstoffs von Energiedienst nun relativ rasch eine erste, kleine Menge an Wasserstoff für Pilotprojekt einsetzen kann.»

Man stehe bereits mit interessierten Abnehmern in Kontakt. Die IWB habe keinen Bedarf, den Wasserstoff selber zu nutzen, sondern die Absicht, «zusammen mit Partnern Projekte zu entwickeln und den Wasserstoff weiterzuverkaufen». Der Fokus liege in Anwendungen für Mobilität sowie auf Hochtemperaturanwendungen in der Industrie.

Die Power-to-gas-Anlage in Wyhlen wurde staatlich gefördert. Bis zum Zwischenfall Mitte 2021 hatte sie laut eigenen Angaben 60 Tonnen grünen Wasserstoff produziert. Die Leistung wird mit einem Megawatt angegeben.