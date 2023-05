Energiegeschäft Ein doppelt schwieriges Jahr: Trotzdem schreiben die IWB noch Gewinn Leere Stauseen und eine Preisexplosion an den Energiemärkten forderten die Basler Energieversorgerin im letzten Jahr. Die extremen Verhältnisse sollen für die Zukunft eine Lehre sein.

Welchen Einfluss wird der Klimawandel auf die Wasserkraft haben? Mit dieser Frage sind auch die IWB konfrontiert. Das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance liefert einen Lösungsansatz. Bild: Fabrice Coffrini/AFP

Wären sie voll gewesen, hätten die Industriellen Werke Basel (IWB) grosses Geld machen können. Der trockene Frühling und danach der dürre Sommer, sie kamen für die Energieversorgerin zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Als die Strompreise – als Folge des Ukraine-Kriegs exorbitant anstiegen – mussten auch die IWB mehr Strom auf dem durch die hohen Gaspreise aufgeheizten Markt einkaufen. Wegen dem tiefen Wassermangel in den Stauseen und Flüssen konnten die IWB weniger Strom produzieren als in anderen Jahren.

Strom, den sie im letzten Jahr teuer am Markt hätten verkaufen können. So aber litt die Energieversorgerin wie viele andere in der Branche auch. Und trotzdem fasste IWB-Chef Claus Schmidt an der Bilanzmedienkonferenz das Jahr als «turbulent aber gut gemeistert» zusammen. Etwas weniger positiv bilanzierte hingegen Finanzchef Christian Spielmann. Ein in Anführungszeichen schlechtes Jahr liesse sich zwar gut verkraften. «Wenn wir unsere Vorhaben umsetzen wollen, braucht es aber künftig wieder höhere Gewinne.»

Neuer Fokus auf die Sonnenenergie

Die hohen Strompreise sorgten auch dafür, dass die IWB erstmals einen Umsatz von über einer Milliarde Franken erreichte. Hohen Erträgen standen aber fast ebenso hohe Kosten gegenüber, weshalb letztlich ein Gewinn von 58 Millionen Franken übrig bleibt. Von diesen schüttet sie wiederum 20 Millionen als Dividende an den Kanton Basel-Stadt aus.

Verwaltungsratspräsident Urs Steiner sagte, die Ereignisse des letzten Jahres hätten die Strategie der IWB bestätigt. «Vor der Energiekrise mussten wir die Dekarbonisierungsstrategie viel mehr verteidigen. Nach der Krise hört man kaum noch Kritik.»

Die IWB wollen in der Energiewende weiter aufs Tempo drücken, wie sie mit ihrer Kommunikation im Frühjahr 2023 bereits bewiesen. Die Energieversorgerin möchte gleich mehrere grossflächige Solar-Produktionsanlagen in alpinem Gelände aufgleisen und realisieren. Bereits länger geplant ist das Partnerprojekt in Grengiols (Wallis). Diese Woche kommunizierten die IWB über ein alpines Photovoltaik-Projekt auf Melchsee-Frutt (Obwalden). In der Region ist eine Anlage auf der ehemaligen Kehrichtdeponie in Liesberg geplant.

Die gigantische Batterie im Wallis

Mit dieser Solar-Offensive wollen die IWB sich in den erneuerbaren Energien breiter aufstellen. Gerade auch mit Blick auf das letzte Jahr und die leeren Stauseen, wie Claus Schmidt erklärte: «Der PV-Ausbau hilft, die Wasserkraft zu schonen. So können wir das Wasser länger in den Stauseen lassen.» Langfristig würden die Modelle zwar weniger Schnee und heftigere Regenfälle voraussagen, so der IWB-Chef. Die Wassermengen würden aber nicht abnehmen. «Es gibt grosse Unsicherheiten, deshalb legen wir ein breites Portfolio an.»

Zu diesem gehören auch Energiespeicher. Mit dem Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance konnten die IWB letztes Jahr mit anderen Partnerfirmen in diesem Bereich ein neues Prestigeprojekt in Betrieb nehmen. Mit 900 Megawatt verfügt es über eine Leistung, die mit einem Atomkraftwerk vergleichbar ist. Das Kraftwerk 600 Meter unter der Erdoberfläche funktioniert so als Batterie aus erneuerbarem Strom, die der Speicherkapazität von 4000 Elektroautos entspricht. Strom, der gerade in Krisensituationen sehr gefragt ist.

Das Energiekrisen-Jahr habe etwas gebracht, meinte Steiner: «Dass die Energie knapp werden könnte, ist nun in allen Köpfen drin.» Aufs angelaufene Jahr blicken die IWB vorsichtig optimistisch. Wenn es so weitergehe, steuere das Unternehmen wieder auf einen dreistelligen Millionengewinn zu, sagte Finanzchef Spielmann.