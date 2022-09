Energiekrise Bis zu 45 Prozent teurer: Preise für Gas und Fernwärme steigen in Basel stark an Der Basler Regierungsrat hat am Dienstag die Erhöhung der Gastarife und der Tarife für Fernwärme genehmigt. Grund dafür sind die Handelspreise für Gas, die sich seit Jahresbeginn vervielfacht haben.

Die Preise der IWB für Gas und Fernwärme werden per 1. Oktober 2022 erhöht. Christian Beutler / Keystone

Bisher zählten die Gastarife der Basler Energieversorgerin IWB (Industrielle Werke Basel) zu den günstigsten schweizweit. Aufgrund des sehr starken Anstiegs der Beschaffungskosten am internationalen Gasmarkt müssen die Tarife nun angepasst werden, teilen die IWB und der Kanton am Dienstag mit. Der Regierungsrat hat die entsprechende Anpassung der Gastarife und der Tarife für Fernwärme genehmigt.

Einen Teil der steigenden Preise ihres Vorlieferanten müssen die IWB nun nach eigenen Angaben an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Alle Tarife steigen um 5,05 Rappen pro Kilowattstunde an. Gas-Wärmekunden zahlen per 1. Oktober 2022 im Durchschnitt somit rund 44 bis 45 Prozent mehr auf ihre Gesamtrechnung, bei Kochgaskunden sind es rund 17 Prozent. Damit liegen die Preise wieder näher beim Schweizer Durchschnitt.

Diese Entwicklungen sind auch bei den Fernwärmetarifen spürbar. Den grössten Teil der Energie liefern die Kehrichtverwertungsanlage und die beiden Holzkraftwerke. Den hohen Wärmebedarf an den besonders kalten Tagen decken jedoch zusätzliche Kraftwerke mit Gas. Darum fällt der Anstieg der Tarife für die Fernwärme mit knapp 18 Prozent deutlich geringer aus als beim Gas.

Höhere Energiepreise mit Einsparungen abschwächen

Zur Tarifanpassung hat der Kanton den Preisüberwacher konsultiert. «Die IWB geben ausschliesslich erhöhte Beschaffungskosten für Gas weiter», schreibt der Energieversorger. Der Preisüberwacher beurteilt diese Anpassung als gerechtfertigt. «Sollten Preise künftig sinken, werden die IWB dies selbstverständlich auch an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.»

Ende August gaben die IWB bereits eine Erhöhung der Strompreise bekannt. Diese steigen in der Grundversorgung um 12 bis 15 Prozent. Für einen 2-Zimmer-Haushalt bedeutet das Mehrkosten von rund 57 Franken pro Jahr. Die Strompreiserhöhung bei den IWB ist im schweizweiten Vergleich unterdurchschnittlich.

Der Kanton ruft indes zu Sparmassnahmen auf, wodurch die Energiekosten (Heizwärme, Warmwasser und Strom) reduziert werden können. Das entlaste zum einen das Haushaltsbudget und leiste zum anderen einen wichtigen Beitrag zu den klimapolitischen Zielen.

Folgende Massnahmen können laut dem Kanton einen Beitrag an das vom Bund angestrebte Sparziel von 15 Prozent leisten: Die Raumtemperatur um 1 Grad Celsius senken, bedeutet eine Ersparnis von 6 bis 10 Prozent Heizenergie

Die Raumtemperatur der Nutzung anpassen: Empfohlen sind 19 Grad Celsius im Wohnbereich und 17 Grad Celsius im Schlafzimmer

Stellen Sie bei Ferienabwesenheit das Thermostatventil der Radiatoren auf die tiefste Position (Stufe 1)

Sonneneinstrahlung zum Heizen nutzen: Bei Sonne Fensterläden und Storen öffnen

Möglichst kurz duschen, nicht baden

Mit möglichst niedriger Temperatur waschen. Wäsche an der Luft und nicht im Tumbler trocknen

Kühlschrank auf 7 Grad Celsius und Tiefkühler auf -18 Grad Celsius einstellen

Nicht benutzte Elektrogeräte ganz abschalten, dazu am einfachsten eine Stromsparleiste einsetzen

Konsequent Lichter löschen

Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen werden entlastet

Der Regierungsrat will zudem Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen unterstützen und so zum Erhalt der Kaufkraft beitragen. «Die grössten Ausgabenblöcke sind die Gesundheits- und Mietkosten. Deshalb wird der Regierungsrat die Prämienverbilligungen der obligatorischen Krankenversicherung im gleichen Ausmass erhöhen, wie die Krankenkassenprämien ansteigen», heisst es in einer Mitteilung.

Zudem entlastet der Kanton Personen, die auf Sozialleistungen (AHV, IV und der Lebensbedarf bei den Ergänzungsleistungen) angewiesen sind. In den Anpassungen enthalten sind auch die Mietnebenkosten, die von der Sozialhilfe im effektiven Umfang übernommen werden. Dadurch sollen für die Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger keine selbst zu tragenden Mehrkosten entstehen.