Energiekrise Roche bereitet sich auf Unterbrüche in der Stromversorgung vor Für die Produktion und die Forschung ist eine beständige Energieversorgung für den Pharmakonzern unabdingbar. Eine neue Notstromversorgung in Basel und Kaiseraugst soll die Lösung sein.

Für die Stromversorgung der Produktion in Kaiseraugst bereitet sich Roche in den nächsten Wochen vor. Martin Ruetschi/Keystone

Eine unterbruchfreie Energieversorgung sei elementar für Roche, sagt Jürg Erismann, Standortleiter von Basel und Kaiseraugst. Aus diesem Grund schafft Roche eine neue Notstromversorgungsanlage für die beiden Standorte in der Nordwestschweiz an. In Basel wurde die Turbine bereits geliefert und soll ab Januar einsatzbereit sein. Die Anlage in Kaiseraugst soll wenige Wochen später zur Verfügung stehen.

Energie für mehrere Monate

Die Anlagen können mit Erdgas, schwefelarmen Heizöl oder Wasserstoff betrieben werden. «Zum Einsatz kommen sie nur, falls die Stromversorgung für längere Zeit unterbrochen ist», sagt Erismann. Eine Umstellung sei innert Stunden möglich. Die Anlagen sollen die kritischen Funktionen der Produktion und Forschung im Notfall mit Strom versorgen können, wenn nötig über mehrere Wochen bis Monate.

Die Anschaffung sei auch eine Entlastung für das öffentliche Stromnetz. Roche sei im Austausch mit den kantonalen Behörden wegen der notwendigen Bewilligungen. «Der Prozess läuft parallel», sagt Erismann. Die Anschaffung einer solchen Anlage koste Roche einen Betrag im hohen einstelligen Bereich.