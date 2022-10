Energiekrise Wegen Streiks: Elsass schränkt den Verkauf von Benzin ein Ab morgen Donnerstag ist es im Elsass verboten, an der Tankstelle Benzin in Kanister abzufüllen. Damit reagieren die Behörden auf die Knappheit aufgrund von Streiks bei Raffinerien.

Rien ne vas plus: Eine geschlossene Tankstelle im französischen Lille. Keystone

«In Anbetracht der Spannungen an den Tankstellen» ist im Elsass ab Mitternacht der Verkauf von Benzin und Diesel zum Mitnehmen in transportablen Behältern verboten. Dies teilten gestern die französischen Behörden mit. Das Verbot soll für eine Woche gelten.

Hintergrund ist die angespannte Situation an den Tankstellen in ganz Frankreich. Aufgrund von Streiks in den Raffinerien von TotalEnergies und Esso-EssonMobil herrscht Benzinknappheit. Jede dritte Tankstelle in Frankreich hat nicht mehr genügend Treibstoff. In den vergangenen Tagen kam es im ganzen Land zu langen Warteschlagen von Autofahrenden vor den verbliebenen Tankstellen.

Keine Benzinvorräte anlegen

Im Elsass kommt dazu noch die Situation mit den Tanktouristen. Aufgrund der Deckelung der Preise ist Benzin in Frankreich aktuell deutlich günstiger als in der Region Basel oder im grenznahen Deutschland.

Mit der neuen Massnahme soll verhindert werden, dass sich die Situation weiter verschärft, weil Autofahrerinnen und Autofahrer Spritvorräte anlegen. Die Behörden riefen die Autofahrer in ihrer Mitteilung zu Bürgersinn auf und appellierten daran, die Konsumgewohnheiten nicht zu ändern.