Energiestatistik Der Kanton Basel-Stadt konnte den Energieverbrauch senken 4'099 Gigawattstunden betrug der Energieverbrauch des Kantons im Jahr 2020. Es ist ein Rückgang erkennbar. Bei der Fernwärme steigen die Verbraucherzahlen.

Fernwärme-Baustelle der IWB an der Gundeldingerstrasse. Nicole Nars-Zimmer

Der Kanton Basel-Stadt hat am Mittwoch die Energiestatistik publiziert, die alle zwei Jahre aufgrund von erhobenen modellierten Werten erstellt wird.

Gegenüber 2018 sank der Endenergieverbrauch, also die vom Konsumenten verbrauchte Energie, im Jahr 2020 um 4,1 Prozent. Gegenüber 2010 gar um 26,4 Prozent. Auch der Bruttoenergieverbrauch, also die in den Kanton importierte oder im Kanton produzierte Energie, ist gegenüber 2018 von 4'645 Gigawattstunden (GWh) auf 4'421 GWh gesunken, was einem Rückgang um 4,8 Prozent entspricht.

Endenergieverbrauch pro Kopf geht zurück

Zwischen 2018 und 2020 blieben die Verbräuche von Erdgas und Elektrizität stabil, seit 2010 haben sie aber um 45, bzw. 17,2 Prozent abgenommen. Der Heizölverbrauch ging seit 2010 gar um rund 60 Prozent zurück. Seit 2018 wird ausserdem eine Zunahme bei der Fernwärme verzeichnet. Eine Verdoppelung ist innert zwei Jahren bei der Umweltwärme feststellbar. Verglichen mit 2010 ist der Verbrauch von Fernwärme stabil, jener von Umweltwärme hat sich beinahe vervierfacht.

Der Endenergieverbrauch pro Person geht weiter zurück und liegt im schweizweiten Vergleich unter dem Durchschnitt. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch beträgt rund 44,4 Prozent und nimmt weiter deutlich zu. 2010 waren es noch 34,6 Prozent. Knapp die Hälfte fällt dabei auf Elektrizität, die ausserkantonal bezogen wird.

Die abgeleiteten CO₂-Emissionen nahmen zwischen 2010 und 2020 um 32,1 Prozent ab.