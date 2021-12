Energieversorgung IWB erhöhen den Gas- und Fernwärmepreis markant Wegen der massiv gestiegenen Gaspreise sieht sich die Industriellen Werke Basel gezwungen einen Teil der Mehrkosten auf die Tarife zu überwälzen.

Ein Blick in einen Energieleitungstunnel der Erdgas- und Fernwärmeleitungen der IWB. zvg

Die Industriellen Werke Basel (IWB) erhöhen die Gas- und Fernwärmetarife. Der Gastarif wird per 1. Januar im Schnitt um rund 25 Prozent, der Fernwärmetarif um 12,25 Prozent. Der Basler Regierungsrat hat die beiden Erhöhungen an ihrer heutigen Sitzung genehmigt.

Grund für die höheren Preise seien die «massiven Verteuerungen an den internationalen Gasmärkten», wie die IWB mitteilen. Die Preise seien in den vergangenen Monaten teils um mehr als 300 Prozent gestiegen.

Von den höheren Fernwärmetarifen der IWB sind über 6000 Liegenschaften im Kanton Basel-Stadt betroffen, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Das Gasversorgungsgebiet wiederum umfasst neben Basel, Riehen und Bettingen 29 weitere Gemeinden in der Nordwestschweiz. Dazu zählen zahlreiche Unterbaselbieter Gemeinden und Dornach sowie mehrere Ortschaften im Fricktal.

Steigerung in gleicher Höhe für alle Tarife und Kunden

Die IWB bezieht ihr Gas über einen Lieferanten. Dieser habe seine Tarif in den letzten Monaten massiv erhöht. Das Unternehmen gebe nun einen kleinen Teil davon an die Kunden weiter, wie die IWB schreiben. Der sogenannte Einheitspreis werde um zwei Rappen pro gelieferte Kilowattstunde Gas erhöht. Diese Steigerung gelte durchgängig in gleicher Höhe für alle Tarife und Kundengruppen.

Die Dämpfung des Anstiegs sei möglich, weil die IWB Teile des Beschaffungsvolumens frühzeitig zu einem tieferen Preis abgesichert habe und Deckungsdifferenzen nutze.