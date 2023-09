Energiewende Die Industriellen Werke Basel müssen Solar-Projekt in Melchsee-Frutt einstellen Rückschlag für die Industriellen Werke Basel (IWB) beim Ausbau des Solarstroms: Die Anlage im Kanton Obwalden kann nicht gebaut werden. Die Eigentümer des Landes haben sich gegen das Projekt ausgesprochen.

So hätte die Photovoltaik-Anlage auf der Melchsee-Frutt nördlich des Tannensees aussehen können. Bild: IWB/zvg

Bis ins Jahr 2030 wollen die Industriellen Werke Basel (IWB) zehn Mal mehr Solarstrom produzieren als heute. Um dieses Ziel zu erreichen, sind auch grosse Solaranlagen in den Alpen geplant. Im Mai dieses Jahres verkündete der Basler Stromlieferant, dass man in Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden einen geeigneten Standort für eine Photovoltaik-Anlage gefunden habe. Die Grösse des Projekts war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Nun, vier Monate später ist klar, dass es keinen Solarstrom für die IWB aus Melchsee-Frutt geben wird, wie die Industriellen Werke am Mittwoch mitteilten. Obwohl die Gemeinde Kerns und der Kanton Obwalden dem Projekt positiv gegenüberstanden, sprach sich die Landbesitzerin jetzt gegen das Projekt aus. Das Land gehört der Alpgenossenschaft Kerns. Die Genossenschaft hat den IWB im April ein über 1000 Hektaren grosses Gebiet zur Verfügung gestellt, um zu prüfen, ob sich die Stromproduktion dort anbieten würde.

Die IWB erarbeiteten daraufhin eine Projektstudie, in der sie Anliegen der lokalen Bevölkerung und Umweltaspekte berücksichtigten. In dieser Studie kamen sie zum Schluss, dass sich ein Gebiet von maximal 45 Hektaren anbietet. Der Gemeinderat bewertete das konkretisierte Projekt positiv, jedoch entschied sich die Alpengenossenschaft gegen das Projekt. Grund dafür seien die Grösse und der bauliche Eingriff des Projekts auf der Tannalp. Die IWB bedauerten, aber respektierten diesen Entscheid, wie sie schreiben. Die Arbeiten am Projekt werden per sofort eingestellt.

Gegenwind für Energiewende

Der Ausbau von Solarenergie in den Bergen erfährt momentan Gegenwind. Obwohl das eidgenössische Parlament im letzten Herbst den Bau von alpinen Photovoltaik-Kraftwerken im Schnellverfahren ermöglichte, erlitt das Vorhaben Anfang September dieses Jahres einen ersten Dämpfer: Im Kanton Wallis sprach sich die Stimmbevölkerung dagegen aus, dass die Regierung direkt Baugenehmigungen für grosse Solarkraftwerke ausserhalb der Bauzone erteilen kann. Somit bleibt die kantonale Baukommission die federführende Instanz beim Erteilen dieser Genehmigungen.

Auch Einsprachemöglichkeiten hätten im Wallis beschnitten werden sollen: So wäre es im neuen Bewilligungsverfahren nicht mehr automatisch zu einem Stopp des Projekts gekommen, bis die Einsprache abgeklärt ist. Die IWB sind mit ihrer Beteiligung am Projekt in der Gemeinde Grengiols von diesem Entscheid betroffen. Sistiert ist dieses Projekt wegen des Volksentscheids im Wallis aber nicht.

Solarstrom aus Alpen für IWB essenziell

Die IWB wollen aber weiterhin an den Zielen für 2030 festhalten und diese seien auch nach dem abschlägigen Bescheid in Melchsee-Frutt realisierbar, sagt der Basler Stromlieferant. Neben den Anlagen in den Alpen sind diverse weitere Projekte in Planung, etwa, Lärmschutzwände der Autobahnen mit Solarpanels einzukleiden.

Die Anlagen in den Bergen sind aber laut IWB unverzichtbar, da sie im Winter mehr Strom produzieren als Anlagen beispielsweise im Mittelland. Dies, weil sie häufig über der Wolkendecke sind und durch den reflektierenden Schnee und die Kälte einen höheren Wirkungsgrad haben.

Die IWB betreiben bereits im Kanton Glarus zusammen mit der Axpo und Denner das grösste alpine Solarkraftwerk der Schweiz. In Disentis im Bündner Oberland plant der Energieversorger ebenfalls eine Solaranlage in den Bergen. Auch in Frankreich sind die IWB an einer grösseren Anlage beteiligt. In Basel produzieren sie an diversen Standorten Solarstrom, so zum Beispiel auf der Messe oder dem St.Jakob-Park.