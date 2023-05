Energiewende Nächstes Solar-Projekt in den Alpen: IWB plant Photovoltaik-Anlage in Melchsee-Frutt Im März gab die Basler Energieversorgerin IWB bekannt, dass sie ihre Solarstrom-Produktion bis 2030 verzehnfachen will. Um dies zu erreichen, nehmen die Industriellen Werke in der Innerschweiz ein nächstes Projekt in Angriff. Sie erhoffen sich wertvollen Winterstrom.

Blick auf die Seen von Melchsee-Frutt. Im Winter wird die Region zum Skigebiet. zvg

Die Industriellen Werke Basel (IWB) machen auf der Suche nach neuen Standorten für grosse Photovoltaik-Anlagen in den Bergen vorwärts. Bis 2030 möchte die Energieversorgerin ihre Solarstrom-Produktion verzehnfachen. «Eine alpine Solaranlage auf der Melchsee-Frutt könnte dereinst Strom für Tausende Haushalte liefern», schreiben die IWB in einer Mitteilung am Mittwoch. Wie gross das Projekt werden könnte, ist noch nicht bekannt. Zunächst wollen die IWB die Machbarkeit prüfen.

Nachdem im März die Pläne für das Walliser Sonnenstrom-Projekt in Grengiols konkreter wurde, wo die IWB gemeinsam mit anderen Energiefirmen investieren wollen, informiert die Energieversorgerin nun über ein neues Vorhaben in den Alpen. Dies nachdem das Parlament im Herbst mit einem dringlichen Bundesgesetz den Bau von alpinen Solarkraftwerken im schnellen Verfahren und unter zurückgestuften Umweltauflagen erlaubte.

«Die hohe Lage und der Schnee begünstigen die Produktion von Solarstrom gerade im Winter», schreiben die IWB. Das Projekt auf der Melchsee-Frutt könnte entsprechend einen Beitrag an die Winterstromlücke leisten, versprechen die IWB. Mit der Alpengenossenschaft Kerns konnten sie einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnen. Der Kanton Obwalden und die Gemeinde Kerns zeigten Interesse am Projekt, so die IWB.