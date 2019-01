Der Euro-Airport (EAP) liegt in Frankreich. Daran hat auch der sogenannte «Accord de Méthode» nichts geändert. Er regelt die Anwendung des Schweizer Arbeitsrechts im Schweizer Teil des Flughafens. Richtig bewähren muss er sich im Fall von Konflikten. Und die sind jetzt da. Mehrere französische Arbeitnehmer, die im Schweizer Teil des Flughafens entlassen wurden, klagen in Frankreich auf Entschädigung. Diese ist dort höher als in der Schweiz. Von 6000 Jobs auf dem EAP stellen die rund 50 Schweizer Unternehmen 4500.

Verfahren in letzter Instanz

Die Verfahren sind mittlerweile beim Pariser Kassationsgericht gelandet, weil sie vom Betrieb oder den Mitarbeitern weitergezogen wurden. Es ist nach dem Arbeitsgericht Prud'hommes und dem Cour d'Appel in Colmar die dritte und letzte Instanz.

Das Colmarer Gericht hat die Kündigungen in allen Fällen zwar als zulässig beurteilt, aber die Zahlung einer Entschädigung verfügt. Claus Wepler, der als Generalsekretär im Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt das Dossier EAP betreut, sagt: «Für die betroffene Firma könnte es teuer werden.» In der Urteilsbegründung habe das Gericht zudem den Accord nicht wirklich gewürdigt.