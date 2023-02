Entlastung Ab fünf Prozent weniger Einkommen: Kanton zahlt Covid-Entschädigung Der Kanton Basel-Stadt spricht insgesamt 4,87 Millionen Franken, um finanzschwachen Bewohnerinnen und Bewohnern unter die Arme zu greifen.

Baslerinnen und Basler mit kleinem Einkommen erhalten unter Umständen eine finanzielle Unterstützung des Kantons. Bild: Urs Jaudas

Alles fusst auf einem parlamentarischen Vorstoss, den der Grosse Rat im Oktober 2022 guthiess. Darin war «finanzielle Unterstützung für Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen» gefordert worden. 550 Franken sollen alle erhalten, die am Stichtag des 29. Dezembers 2022 in Basel-Stadt wohnhaft waren, Prämienverbilligung bezogen und zwischen 2019 und 2020 mindestens fünf Prozent weniger Einkommen hatten.

Für die Berechnung des Entschädigungsanspruchs ausschlaggebend sind gemäss Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt die Steuerveranlagungen der Jahre 2019 und 2020. Der Kanton schätzt, dass rund 8650 Personen die Entschädigung erhalten werden. Budgetiert sind insgesamt 4,87 Millionen Franken.

Alle anspruchsberechtigten Personen werden ab kommender Woche vom Amt für Sozialbeiträge angeschrieben und über den Anspruch informiert, beantragen müssen diese das Geld dann aber selber.