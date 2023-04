Entscheid Bundesgericht kippt Einschränkung: Betteln in Basler Parks ist zulässig Das Bundesgericht heisst Beschwerden gegen das Bettelverbot in Basel-Stadt teilweise gut. So könne man das Betteln in Parks nicht generell verbieten. Ebenso ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, Personen zu büssen, die Passanten um Almosen bitten.

Nach der Aufhebung des generellen Bettelverbots kamen vor allem Roma aus Rumänien nach Basel. Hier auf der Theodorsgraben-Anlage. Bild: K. Nars / Archiv

Per September 2021 verbot der Kanton Basel-Stadt das bandenmässige und aufdringliche Betteln. Ebenso wies der Kanton Zonen aus, in welchen es nicht mehr erlaubt war, andere Personen um Almosen zu ersuchen – dazu gehörten auch Parkanlagen.

Das Bundesgericht hat diese Einschränkung wieder aufgehoben. In einem am Donnerstag publizierten Urteil heisst es, ein Bettelverbot in Parkanlagen sei «überschiessend und damit unverhältnismässig». Wer sich in Parks erholen wolle, sei vor aufdringlichen oder gar aggressiven Bettlerinnen und Bettlern bereits geschützt, weil es seit September 2021 sanktioniert werden könne. Aber: Für einen Ausschluss von «rein passivem Betteln» bestünden «keine ausreichenden öffentlichen Interessen.»

Unsicherheitsgefühl genügt nicht für Verbot

Bei Parkanlagen, hält «Lausanne» weiter fest, handele es sich nicht um Ruhezonen. Parks seien «oft durch Sport und Spiel, gesellschaftliche Diskussionen oder Musik lärmbelastet». Die Basler Regierung habe zwar argumentiert, es könne für ältere, ruhesuchende oder sporttreibende Personen unangenehm sein, wenn sie in Parks um Geld angegangen würden. Das Bundesgericht hält jedoch fest: «Ein mögliches Gefühl der Unsicherheit (...) vermag ein Verbot passiven Bettelns nicht zu rechtfertigen.»

Nebenerscheinungen des Bettelns, etwa wildes Campieren oder das Entrichten der Notdurft an dafür ungeeigneten Stellen, weiter auch kriminelles Verhalten müssten mit anderen Nutzungsbestimmungen und Strafnormen angegangen werden. «Ein Bettelverbot braucht es dafür nicht», steht für das oberste Schweizer Gericht fest.

Sofort Büssen ist nicht verhältnismässig

Auch bei der geltenden Bussenpraxis in Basel-Stadt ist das Bundesgericht mit der Basler Gesetzgebung nicht einverstanden. Bevor jemand wegen Bettelns in einer dafür nicht vorgesehenen Zone, etwa vor Restaurants, gebüsst werden dürfe, müssten zuvor mildere Massnahmen erfolgt worden sein. Eine mögliche Kaskadenregelung sei etwa als Erstes eine polizeiliche Wegweisung aus der Verbotszone, im zweiten Schritt eine Verwarnung, «bevor beim dritten Verstoss die Straffolge greift».

Das Bundesgericht begründet das so: Bettelnde seien, quasi per definitionem, bedürftig, besonders vulnerabel und somit folglich meist gar nicht in der Lage, Bussen zu bezahlen. Somit stünde als Bestrafung in der Praxis gar nicht die Busse im Vordergrund, sondern ein Freiheitsentzug, der bei Nichtbezahlen von Bussen drohe. Etwas überspitzt ausgedrückt: Bettler für passives Betteln einzusperren, ist unverhältnismässig.

Das Bundesgericht weist Basel-Stadt an, die Bettelbussen neu zu regeln. Der Passus hat offenbar unmittelbare Folgen für das Betteln in der Stadt. Denn im Urteil heisst es schwarz auf weiss: «Solange eine solche Regelung nicht in Kraft getreten ist, darf (...) keine Busse ausgesprochen werden.» Derzeit dürften folglich Personen, die jemanden in einer Verbotszone freundlich um etwas Münz bitten, ohne Vorwarnung nicht mehr gebüsst werden.

Menschenrechts-Gerichtshof rügte Kanton Genf

Gegen das partielle Bettelverbot in Basel-Stadt hatten fünf Gruppierungen und Privatpersonen Beschwerde erhoben, darunter die Basler Regionalgruppe der Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz, die Gesellschaft für bedrohte Völker und der Verein Schwarzer Peter. Der entsprechende Bettel-Paragraf des kantonalen Übertretungsstrafgesetzes war eine Reaktion auf die Aufhebung des generellen Bettelverbots 2019.

Zahlreiche Personen, vor allem aus Rumänien, waren danach nach Basel gereist, campierten unter anderem wild in der Theodorsgraben-Anlage. Als Mickey Mouse verkleidete Männer zogen durch Fussgängerzonen, verteilten Ballone an Kinder und forderten dafür Geld, ebenso für Selfies. Der Grosse Rat überwies bereits drei Monate nach der Aufhebung des Bettelverbots eine Motion, welche den Regierungsrat dazu anwies, eine Wiedereinführung zu prüfen, was dann auch geschah.

Fünf-Meter-Radius zu Bankomat ist in Ordnung

Die Regierung wollte jedoch von einem erneuten generellen Verbot absehen, weil in der Zwischenzeit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Kanton Genf gerügte hatte. Dort wurde eine Bettlerin mit einer Freiheitsstrafe von fünf Tagen bestraft, weil sie Bussen wegen Bettelns nicht bezahlen konnte. Der Gerichtshof urteilte, es gebe mildere Massnahmen.

Die Basler Regierung wies in der Neuregelung Verbotszonen aus. Neben Parks waren das unter anderem auch Schulanlagen, Bahnhofzugänge und Aussenbereiche von Cafés, aber auch Bankomaten, Billettautomaten, Buvetten und weiteres. Es gilt ein Fünf-Meter-Abstandsradius zu diesen sensiblen Orten, den Bettelnde einhalten müssen. Solche definierten Zonen sind laut Bundesgericht zulässig.