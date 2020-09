Entspannte Covid-19-Lage im Kanton Basel-Stadt

Am Freitag betrug die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Kantonseinwohnerinnen und -einwohner 1302, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Freitag in seinem Corona-Wochenbulletin bekanntgab. In Quarantäne befänden sich 348 Personen - 295 Reiserückkehrende und 53 Kontaktpersonen von infizierten Menschen. Todesfälle gab es in Basel-Stadt keine neuen zu vermelden.

Die Rangliste der rückverfolgbaren Ansteckungsquellen und -orte (44 Prozent aller Fälle seit Ende August) blieb dieselbe: 18 Personen hätten sich auf Reisen angesteckt, 9 in der Familie und je 8 in der Freizeit oder während der Arbeit. Bei 53 Fällen blieb die Ansteckungsquelle unbekannt.