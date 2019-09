Im Interview mit der bz nahmen die drei Regierungsratskandidatinnen, die auf Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) folgen wollen, ausführlich Stellung zu ihren Positionen und zu den Zielen von Basel-Stadt. Im Video-Format haben wir Ihnen allerdings nur genau so viel Zeit gelassen, dass sie sich jeweils schnell für eine von zwei Optionen entscheiden konnten. Spontan sind sie alle – doch wofür haben sie sich letztlich entschieden?

Gleich die erste Frage bringt sie leicht ins Schwitzen: Trump oder Putin? An Spontaneität lässt es FDP-Kandidatin Nadine Gautschi jedenfalls nicht mangeln. Alle Antworten erfolgen zackig, ehrlich und mit etwas Schalk im Nacken.

Der Internet-Versandhandel Zalando hat bei ihr dann doch nicht so gute Karten. Sie bevorzuge den Globus, wenn sie sich zwischen einem von beidem entscheiden muss, sagt Katja Christ. Schliesslich halte sie sich auch gerne aktiv in der Stadt auf. Doch was sagt sie, wenn sie sich zwischen Fussballmatch und Oper entscheiden muss?