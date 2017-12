Der heute 49-jährige Mann hatte seit Oktober 1993 bei der Kantonspolizei Basel-Stadt gearbeitet und hatte sich in eine Chefposition hochgearbeitet. Aufgrund von Hinweisen über unangebrachte Verhaltensweisen gegenüber Mitarbeitenden führte die Kantonspolizei eine interne Untersuchung durch.

Die Vorwürfe waren nach Meinung der Kantonspolizei derart gravierend, dass sie das Arbeitsverhältnis im März 2015 fristlos auflöste. Die Personalrekurskommission des Kantons Basel-Stadt hiess einen dagegen erhobenen Rekurs des Kaderpolizisten jedoch gut und erklärte die fristlose Entlassung für unzulässig. Daraufhin kündigte die Kantonspolizei das Arbeitsverhältnis ordentlich auf Ende März 2016. Sowohl die Personalrekurskommission als auch das Appellationsgericht Basel-Stadt schützten diesen Entscheid.

Für Teameinsatz nicht mehr geeignet

Der Kaderpolizist sah sich weiterhin im Recht und wehrte sich gegen die Entlassung, auch beim Bundesgericht. Dessen Erste Sozialrechtliche Abteilung in Luzern hat die Beschwerde abgewiesen. Angestellte des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, während und ausserhalb der Arbeitszeiten ein Verhalten an den Tag zu legen, das sich der Achtung und des Vertrauens würdig erweist, heisst es im höchstrichterlichen Urteil. «Dies gilt in hohem Masse für die Angehörigen eines Polizeikorps.» Diese müssten einander vertrauen können, um im Teameinsatz eine volle Leistung erbringen zu können.

Diesen Anforderungen ist der Polizist in Führungsfunktion nach Meinung des Bundesgerichts nicht nachgekommen. Sein Verhalten war, wie bereits das Appellationsgericht festgestellt hatte, nicht nur inadäquat und unprofessionell, sondern ist auch als grobe Pflichtverletzung des Arbeitnehmers zu werten. Eine Weiterbeschäftigung war deshalb nicht mehr möglich und die Entlassung – auch nach 24-jähriger Tätigkeit im Polizeikorps – somit korrekt.

Falsche und verlogene Schlange

Aufgrund der Akten und der glaubwürdigen Aussagen diverser Personen gingen die Gerichte davon aus, dass der Kaderpolizist Arbeitskolleginnen und -kollegen wiederholt verbal und schriftlich – insbesondere mittels Whatsapp – bedroht, beschimpft, genötigt, beleidigt und belästigt hatte. Dabei fielen auch Worte wie «falsche» bzw. «verlogene Schlange». Eine Videoaufnahme zeichnete gar auf, wie der Kaderpolizist eine ihm unterstellte Mitarbeiterin als «verdammte Dreckschlampe» beschimpfte.

Hinzu kommt, dass sich der Kaderpolizist durch sein Interesse an sexuellen Beziehungen zu rangtieferen Mitarbeiterinnen in Situationen gebracht hat, in denen ihm ein professionelles Verhalten im Polizeikorps in seiner Führungsposition nicht mehr möglich gewesen war.