Kaum eine Basler Figur hat sich im öffentlichen Gedächtnis des Landes so eingebrannt wie die des Theophil Läppli. Erdacht und erfunden 1923 vom noch jungen Basler Schauspieler Alfred Rasser, ist der tolpatschige, stets gutmütige Basler mit dem Sprachfehler spätestens seit 1959 eine nationalen Ikone: Mit der Verfilmung des Stücks HD Läppli.

Der Film schildert wie das Stück den Militärdienst des tolpatschigen Soldates während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Stets gutmeinend, immer eine Spur zu empathisch, reiht sich eine kleine Katastrophe an die andere. «D Katz het s Vögeli gfrässe» ist nur eine Episode, die ikonisch wurde. Auf Youtube kursieren diverse Clips aus dem Film, die mehrere hunderttausend mal abgerufen wurden. Er ist, ja, eine Legende.

Der Läppli ist jetzt auch ein Tschudi

Jetzt kommt Läppli zurück. 30 Jahre nach der letzten Premiere auf der Bühne des Kleintheaters Fauteuil am Basler Spalenberg, als bereits Alfreds Sohn Roland den Läppli mimte. Das Stück feierte zwischen 1989 und 1997 national Erfolge in Basel und auf anderen Bühnen des Landes. Die Premiere der Neuauflage ist am 8. November, der erste Lauf umfasst 49 Vorstellungen bis am 4. Januar 2020. Wieder frei nach Jaroslav Hašeks bravem Soldaten Schwejk, aber ganz schön schweizerisch und vielmehr noch: baslerisch.