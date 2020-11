Er produziert die Solidaritäts-Plakette: Thomas Liechti, Mann der Chancen

Tausende Menschen in der Region Basel tragen zurzeit eine runde Kupferplakette an ihrer Jacke. Darauf abgebildet sind drei Fasnachtsfiguren, die gemeinsam Schutz vor den Coronaviren unter einem grossen Regenschirm suchen. Wer sich diese Solidaritätsplakette kauft und ansteckt, unterstützt damit die notgeplagten Kostüm- und Larven-Ateliers ( bz berichtete ).

Hergestellt wird die Solidaritätsplakette für zwei Franken pro Stück von der Firma Prägetech AG in Allschwil. Der Produktionsstandort befindet sich etwas versteckt in einem grösseren Gewerbeareal. Schon von aussen sind die mächtigen Maschinen durch die Scheiben erkennbar. Im Inneren arbeiten aktuell vier Personen – mit moralischer Unterstützung der schwarzen Neufundländer-Dame.

Der «Blaggedde Müller», der für das Komitee die offizielle Fasnachtsplakette fabriziert, lehnte ab. Gab es ein Konkurrenzverbot? Nein, sagen sowohl Produzent Müller als auch Adrian Kunz, Plakettenverantwortlicher beim Komitee. «Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht begeistert sind von der Idee der Solidaritätsplakette, die in Konkurrenz zu unserem Traditionsprodukt steht», so Kunz. Eine entsprechende Weisung habe es nicht gegeben. «Man hat auf mich keinen Druck ausgeübt, es war meine Entscheidung», begründet Mike Müller den Entscheid.

Der Verlust des einen ist der Gewinn des anderen

Thomas Liechti nahm die Anfrage dankend an, denn: «Wir haben durch die ganzen Absagen der Fasnachten noch einen Bruchteil der Aufträge, die wir eigentlich budgetiert haben.» Ohne die Solidaritätsplakette wären seine Mitarbeitenden in Kurzarbeit. Der 51-Jährige gibt zu, dass es in der ersten Phase «einfach nur ein dankbarer Auftrag» war, kurzerhand entwickelte sich aber mehr daraus. «Ich merkte schnell, wie viel Herzblut die Kostüm- und Larvenmacher in das Projekt stecken und wie wichtig das Miteinander nun ist, Konkurrenzdenken hat hier keinen Platz», sagt Liechti, der unterdessen auch Passivmitglied im Verein ist.

Aber nicht nur die Solidarität unter den Künstlern habe ihn beeindruckt, sondern auch jene der Bevölkerung. 5000 Solidaritätsplaketten seien ursprünglich angedacht gewesen, in kürzester Zeit wurde die Produktion verdoppelt. «Die Tragweite wurde mir vor allem beim Verkaufsstart Ende Oktober bewusst. Ich war an diesem Samstag im Atelier Charviari und es gab nicht mal genug Plaketten für alle. Das war unglaublich», erinnert sich Thomas Liechti. Wegen des grossen Ansturms wurde die Produktion der Solidaritätsplakette ein weiteres Mal verdoppelt.