Erholsames Schlottern im frostigen Rhein: Passioniertes Winterschwimmen ist nichts für Warmduscher

Die Sonnenstrahlen spiegeln sich im Rheinwasser, unter dem wolkenlosen Himmel flaniert ein junges Elternpaar gemütlich dem Flussufer entlang, eine Dame im Badekleid schreitet mit ruhigen Schritten ins kühle Nass. Die Vögel zwitschern bereits in den Baumkronen, alles deutet auf einen warmen Frühlingstag hin. Doch der Schein trügt: Die Spaziergänger sind dick in Wintermantel und Schal eingehüllt, ein eisiger Wind weht, das neue Jahr steht vor der Tür. Die Frau, die sich gleich ins knapp sieben Grad kalte Wasser legt, ist passionierte Winterschwimmerin. Dora Moser heisst die Organisatorin des jährlichen Basler Königinnenschwumms: «Wahnsinniges Wetter heute», freut sie sich und erzählt, weshalb sie heute nicht mehr den Wetterbericht studiert, bevor sie in Badekleidung Richtung Rheinufer marschiert. Selber bestimmen können, wann die Badesaison endet Entwickelt hat sich Mosers Passion vor über vier Jahren. Nachdem sie sieben Jahre in der Ostschweiz gelebt hatte, kehrte sie nach Basel zurück. Wie in vergangenen Tagen verbrachte sie in ihrer Lieblingsstadt wieder viele Stunden am und im Rhein. Bis dann plötzlich die Blätter von den Bäumen fielen und der Herbst Einzug hielt. «Wieso soll ich mir deshalb eine geliebte Beschäftigung wegnehmen lassen?» fragte sie sich und fasste einen Entschluss. Von nun an liess sie sich von nichts und niemandem mehr vorschreiben, wann die Badesaison zu enden habe.

Das ist auch einer der Aspekte, die sie heute noch am Winterschwimmen begeistern: die Freiheit. Bald habe sie bemerkt, dass es lediglich eine Frage der Gewöhnung sei: «Kälte ist nur eine Vorstellung. Im Laufe der Zeit habe ich mich mit ihr angefreundet», so Moser. Als zweiten Aspekt nennt sie die Naturverbundenheit. Schon immer sei sie der Überzeugung gewesen, dass wir nicht andauernd um die Welt jetten und in andere Länder reisen müssen, um erfüllt zu leben: «Mein Motto lautet: Spare 100 Prozent, indem du nichts kaufst. Es ist doch alles schon da, was wir zum Leben brauchen», so Moser.

3. Basler Königinnenschwumm Treffpunkt: Fähre Wilde Maa Kleinbasler Seite, mitbringen: Krone Sonntag, ab 14.15 Uhr, Eintritt frei www.facebook.com/594769491273967