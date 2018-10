Weber kündigte in einer Mail an die Medien an, dass er 100 Personen von seiner Partei «Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat» (VA) mobilisieren werde. Die Pnos werde weitere 400 Personen mobilisieren.

Ausserdem werde er seine «Freunde ins wunderschöne Basel einladen»: Der Münchner NPD-Stadtrat Karl Richter und AfD-Abgeordnete seien dabei. Sobald die Bewilligung von der Polizei erteilt sei, werde er ausserdem Jean-Marie Le Pen (Front national) einladen.

Eric Weber hatte in der Vergangenheit schon des öfteren Demonstrationen angekündigt. Diese wurden jeweils nicht bewilligt oder, falls sie stattgefunden haben, stand Weber alleine da.