Erich Bucher wird neuer Fraktionspräsident

Er tritt das Amt am 1. Mai 2020 an. Erich Bucher übernimmt von Stephan Mumenthaler, der per 30. April 2020 aus dem Grossen Rat zurücktritt. Andreas Zappalà bleibt erster Fraktionsvizepräsident, Christophe Haller wird neu zweiter Fraktionsvizepräsident, wie die FDP am Dienstag mitteilt.

Betriebsökonom Erich Bucher ist seit dem 1. September 2013 für die FDP Basel-Stadt im Grossen Rat. Seit einem Jahr ist er Vizepräsident der FDP-Fraktion. Am 12. Februar 2014 wurde er zum Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt, am 1. November 2014 nahm er Einsitz in der Regiokommission (RegioKo). Seit dem 15. März 2017 beschäftigt sich Erich Bucher im Districtsrat mit den Belangen der trinationalen Agglomeration Basel. In der Interparlamentarischen Kommission Fachhochschule Nordwestschweiz (IPK FHNW) engagiert er sich seit 2014 für Bildungsthemen in der Region Nordwestschweiz.