Erlenmatt: Anwohnerinnen wollen mehr Licht für mehr Sicherheit

Will Laetitia Block nach einem Abend im St.-Johann-Quartier auf dem schnellsten Weg nach Hause, läuft sie dem Riehenring entlang bis zum Gebäude der Fossil Group Europe und biegt dort nach links ab. Sie überquert den – mit einigen wenigen Bäumen dekorierten – Teerplatz vor dem Neubau und den Max-Kämpf-Platz. Nach der Primarschule Erlenmatt muss sie über die Erlenstrasse, um schliesslich in ihre Wohnstrasse einbiegen zu können. Hier lebt sie seit fast fünf Jahren. Wann immer möglich meidet Block, diesen Weg alleine zu gehen. «Ich fühle mich nicht wohl. Abends und nachts sind kaum Menschen unterwegs und die Beleuchtung im Quartier ist schlecht», sagt die Präsidentin der Jungen SVP Basel.

Und damit ist Block scheinbar nicht alleine. Sie weiss von mehreren Nachbarinnen, die sich ebenfalls unsicher im Quartier fühlen. Da gibt es Erzählungen von Frauen, die auf ihrem Nachhauseweg von Fremden verfolgt wurden. Oder das Horror-Erlebnis einer Freundin von Block: «Sie lief am Dienstagabend alleine über den Platz nach Hause. Drei Männer stellten ihr nach und holten sie ein. Einer packte sie am Arm und versuchte, sie wegzuzerren.» Zum Glück hätten zwei Männer in der Nähe den Schrei der Freundin gehört und eingegriffen. Zusammen mit Laetitia Block meldete die Frau danach dieses Erlebnis der Polizei. Eine Anzeige wurde nicht erstattet.

Der Vorfall erschütterte Block. Sie entschied sich, das Problem in die Öffentlichkeit zu rücken, und twitterte noch am Dienstagabend: «Wann, liebe Regierung, kommt im Erlenmatt die Beleuchtung? Wir Frauen fühlen uns nicht mehr sicher.» Darunter verlinkte sie das Justiz- und Sicherheitsdepartement sowie dessen Vorsteher Baschi Dürr. Gegenüber dieser Zeitung erläutert die Jungpolitikerin: «Vor wenigen Tagen wurde an der Elsässerstrasse eine Frau vergewaltigt, und jetzt das. Ich musste das Thema nun aufs Tapet bringen.» Für Block ist die Lösung des Problems denn auch simpel: «Die Strassen und Plätze müssen ausreichend beleuchtet werden.» Rund um den Max-Kämpf-Platz und der Erlenmattstrasse entlang ins Rosentalquartier sei es sehr dunkel. Bis mehr Beleuchtung angebracht wurde, fordert Block eine stärkere Präsenz der Polizei im Quartier.

Den Kommentar von Silvana Schreier lesen Sie hier Kanton nimmt die Furcht in Kauf