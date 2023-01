Erneuerung Die Wettsteinallee erhält einen breiteren Velostreifen – 32 Parkplätze werden aufgehoben Der Kanton Basel-Stadt will die Verkehrssicherheit in der Wettsteinallee erhöhen. Dafür erhalten Velofahrende mehr Platz und Fussgängerinnen und Fussgänger einen neuen Zebrastreifen.

Zusammen mit IWB, BVB und Roche erneuert der Kanton Basel-Stadt seit 2021 das Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse. Juri Junkov

Seit dem Frühjahr 2021 wird das Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse erneuert, bei dieser Gelegenheit soll auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Wie der Kanton am Freitag mitteilt, soll es jetzt zusätzliche Massnahmen geben. So soll die Wettsteinallee auf dem Abschnitt zwischen Schwarzwaldstrasse und Peter-Rot-Strasse in Fahrtrichtung Wettsteinplatz eine 2,4 Meter breite Velospur erhalten.

Der bisherige Velostreifen entspreche nicht mehr den Vorgaben des Kantons, da er zu schmal sei und an geparkten Autos vorbeiführe. Um die Massnahme umzusetzen, werden 32 Parkplätze aufgehoben. Dies führe auch zu mehr Platz für breitere Baumrabatten und mehr Grün,schreibt der Kanton.

Neuer Fussgängerstreifen

Weiter soll es vor der Bushaltestelle Wettsteinallee einen oberirdischen Fussgängerstreifen geben, der die bestehende Unterführung ergänzt. Die Umsetzung der zusätzlichen Massnahmen ist im Jahr 2024 vorgesehen.