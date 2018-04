In den letzten Monaten gelangen immer mehr Migranten in Güterzügen über die schweizerisch – deutsche Grenze (bz berichtete). Die deutsche Bundespolizei, die für den Schutz der Grenzen zuständig ist, hat am Samstagmorgen vier nigerianische Flüchtlinge festgenommen.

Sie waren im Freiburger Güterbahnhof entdeckt worden, als sie die Ladefläche eines auf dem Zug stehenden Lastwagens verlassen wollten. Die Nigerianer hätten angegeben, sie seien im italienischen Novara auf den Zug geklettert und hätten die Schweiz komplett durchfahren.