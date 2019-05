Vom Münsterplatz führte der Weg via Freie Strasse in Richtung Basler Marktplatz. Die Klimademo wird noch bis am Mittag durch die Stadt ziehen, üblicherweise dauern die Demonstrationen, die wegen des Schlagworts «Fridays for future» vorzugsweise freitags stattfinden, kaum bis in den Nachmittag.