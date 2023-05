Fahndung Schon wieder: Unbekannter attackiert in Basel zwei Velofahrerinnen mit «gefährlichem Gegenstand» Bereits zum dritten Mal berichtet die Basler Staatsanwaltschaft von einem Velofahrer, der andere Personen von hinten angreift. Sieben von acht Opfern waren Frauen. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden.

Ein Unbekannter in Basel attackierte diese Woche zwei Frauen. Bild: Juri Junkov

Schon wieder attackierte ein Unbekannter in Basel zwei Fahrradfahrerinnen. Innerhalb von fünf Monaten wurden damit bereits sieben Velofahrerinnen und ein Velofahrer in einem ähnlichen Szenario verletzt.

Die Meldungen von Ende Dezember des vergangenen Jahres waren ungewöhnlich und hinterliessen ein mulmiges Gefühl. Ein Mann, selbst auf einem Velo sitzend, habe am gleichen Abend vier Velofahrerinnen und einen Velofahrer verletzt. Vier davon mussten mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

Zuerst hat der Täter eine Velofahrerin zum Stürzen gebracht, danach hat er vier weitere Personen mit «einem gefährlichen Gegenstand» verletzt. Die Fahndung war damals erfolglos.

Erneut zwei Frauen angegriffen

Im Januar wiederholte sich das Szenario: Ein unbekannter Velofahrer attackierte in der Schanzenstrasse eine 19-jährige Fahrradfahrerin beim Überholen. Wieder war die Rede von einem gefährlichen Gegenstand, die Frau musste ins Spital. Abermals gelang es nicht, den Täter zu fassen.

Am Dienstag nun wieder das gleiche Szenario. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch schreibt, habe ein unbekannter Velolenker zwei Fahrradfahrerinnen verletzt. Kurz nach 22.15 Uhr habe der Mann im Weiherweg auf Höhe des Schützenmattparks einer Frau «mit einem gefährlichen Gegenstand» auf den Rücken geschlagen. Daraufhin sei sie in ein parkiertes Auto geprallt und habe sich dabei verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Wielandplatz.

Kurze Zeit später sei eine Frau, die mit dem Velo vom Bahnhof SBB über das Heuwaageviadukt fuhr, von einem Fahrradfahrer überholt worden. Wieder habe er die Frau mit dem «gefährlichen Gegenstand» geschlagen. Der Mann sei in Richtung Steinengraben geflüchtet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird abgeklärt

«Ob ein Zusammenhang mit früheren vergleichbaren Straftaten besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Abklärungen», schreibt die Basler Staatsanwaltschaft. Zum Täter können nur wenige Angaben gemacht werden: Gesucht werde ein Mann mit kurzen Haaren, der ein sportliches Fahrrad fuhr und eine dunkle Umhängetasche trug.