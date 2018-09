Begonnen hat es mit einer Einsprache gegen die Vergabe der Rohbau- und Fassadenarbeiten 2014. Zwei Jahre später ging die Elektrofirma Konkurs, ehe im Mai vergangenen Jahres «grobe Fehlplanungen bei den Sanitärarbeiten» festegestellt wurden. Im Mai 2018 deckte das «Regionaljournal» Mängel beim Brandschutz auf, die bereits im Herbst 2017 aufgetreten, aber nie kommuniziert worden waren. Gestern nun teilten die Verantwortlichen mit, dass «erneute Schadenfälle die Fertigstellung des Biozentrums behindern». So sei in den Untergeschossen des Gebäudes an zwei Stellen Wasser eingetreten, unter anderem durch einen undichten Schlammsammler. Zudem sei eine Wasserleitung in einem Lüftungsgerät geborsten, wodurch Teile der Technikzentrale beschädigt worden seien. Und auch an der Fassade habe es Probleme gegeben mit einem Sonnenschutz, der sich nicht korrekt schliessen liess.