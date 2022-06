Jugendzentrum Die Angst vor den Sommerferien: Was tut die Basler Jugend, wenn der Druck weg ist?

Notendruck, Überlastung und Pandemie. Jugendliche mussten in den vergangenen zwei Jahren viel durchmachen. Die Themen und Probleme sind mit der verschwindenden Pandemie aber nicht vom Tisch. Ein Besuch in zwei Jugendzentren in Basel gibt einen Einblick, wie die Institutionen die Sorgen auffangen können.