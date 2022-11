Ersatzwahl Basler SP nominiert Eva Herzog offiziell als Bundesratskandidatin Vor einer Woche gab die SP-Ständerätin Eva Herzog ihre Bundesratskandidatur bekannt. An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung nominierte sie die SP Basel-Stadt nun offiziell.

Die Basler SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys gratuliert Eva Herzog zur offiziellen Bundesratskandidatur. Keystone

«Fast der ganze Kanton ist innerhalb von wenigen Tagen zum Eva-Fanclub mutiert», sagte SP-Grossrätin Lisa Mathys am Donnerstagabend vor den Genossinnen und Genossen. In der Markthalle nominierte die Basler SP Eva Herzog an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung für die Bundesratsersatzwahl vom 7. Dezember.

Eine Woche zuvor gab die aktuelle Ständerätin und ehemalige Regierungsrätin ihre Kandidatur für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bekannt.

Über das definitive Ticket entscheidet die nationale SP-Fraktion

Die Begeisterung der Region für Herzog zeige das Ansehen, welches die 60-Jährige in Basel geniesse, sagte Mathys. Das habe sich auch immer wieder an ihren hervorragenden Wahlresultaten gezeigt. «Das schafft nur eine Politikerin, die sich den Respekt einer breiten Allgemeinheit ­erarbeitet hat. Es bestehen keine Zweifel, dass Eva Herzog das auf nationaler Ebene schnell ge­lingen wird.»

Über das definitive Ticket für die Wahl entscheidet die nationale SP-Fraktion am 26. November.