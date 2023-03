Erschütterung Erdbeben im Jura war auch in der Region Basel spürbar Im Kanton Jura bebte am Mittwochnachmittag die Erde. Spürbar war das auch in der Region Basel. Schäden sind unwahrscheinlich.

Das Beben ereignete sich in der Nähe von Porrentruy (JU). SED

Kurz vor vier Uhr am Mittwochnachmittag bebte bei Porrentruy im Kanton Jura die Erde. Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH (SED) schreibt, dürfte das Erdbeben der Stärke 4,3 in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

Auch in der Region Basel war das Beben spürbar, mehrere Meldungen aus Basel und dem Baselbiet gingen beim SED ein.